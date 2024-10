Lịch thể thao mới nhất hôm nay 13/10 và rạng sáng ngày 14/10

Lịch thi đấu trực tiếp thể thao mới nhất hôm nay 13/10 và rạng sáng ngày 14/10 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu UEFA Nations League

- Ngày 13/10 - 20h00: Kazakhstan vs Slovenia

- Ngày 13/10 - 23h00: Phần Lan vs Anh

- Ngày 13/10 - 23h00: Armenia vs North Macedonia

Kazakhstan chạm trán Slovenia tại UEFA Nations League

- Ngày 13/10 - 23h00: Liechtenstein vs Gibraltar

- Ngày 13/10 - 23h00: Malta vs Moldova

- Ngày 14/10 - 01h45: Quần đảo Faroe vs Latvia

- Ngày 14/10 - 01h45: Hy Lạp vs Ailen

- Ngày 14/10 - 01h45: Áo vs Na Uy

Lịch thi đấu Can Cup

- Ngày 13/10 - 23h00: Burundi vs Burkina Faso

Lịch thi đấu CONCACAF Nations League

- Ngày 14/10 - 02h00: Montserrat vs Bonaire

- Ngày 14/10 - 07h00: El Salvador vs Saint Vincent and The Grenadines

Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha

- Ngày 13/10 - 19h00: Huesca vs Albacete

- Ngày 13/10 - 21h15: Racing Santander vs Levante

- Ngày 13/10 - 21h15: Real Oviedo vs Almeria

- Ngày 13/10 - 23h30: Granada vs Cordoba

- Ngày 13/10 - 23h30: Burgos CF vs Mirandes

- Ngày 14/10 - 02h00: Elche vs Deportivo

Lịch thi đấu Primera Division Uruguay

- Ngày 13/10 - 23h30: Miramar Misiones vs Racing

- Ngày 14/10 - 02h00: Cerro Largo vs Nacional

Lịch thi đấu Cúp Liên Đoàn Nhật Bản

- Ngày 13/10 - 13h00: Nagoya Grampus Eight vs Yokohama F.Marinos

- Ngày 13/10 - 13h00: Kawasaki Frontale vs Albirex Niigata

Lịch thi đấu VĐQG Chile

- Ngày 13/10 - 22h00: Huachipato vs Colo Colo

Lịch thi đấu VĐQG Belarus

- Ngày 13/10 - 19h00: Naftan Novopolotsk vs Dinamo Minsk

Lịch thi đấu Cúp quốc gia Bulgaria

- Ngày 13/10 - 17h00: FK Botev Novi Pazar vs Fratria

- Ngày 13/10 - 19h00: FK Kyustendil vs Marek Dupnitsa

- Ngày 13/10 - 19h00: FK Levski 2007 vs Sportist Svoge

- Ngày 13/10 - 19h00: Kom-Minyor Berkovitsa vs Pirin Blagoevgrad

- Ngày 13/10 - 19h00: Maritsa Plovdiv vs Belasitsa Petrich

- Ngày 13/10 - 19h00: Oborishte vs Spartak Pleven

- Ngày 13/10 - 19h00: PFC Chernomorets Burgas vs Etar

- Ngày 13/10 - 19h00: PFC Rilski Sportist Samokov vs Dunav Ruse

- Ngày 13/10 - 19h00: Rozova Dolina vs Strumska Slava

- Ngày 13/10 - 19h00: Sayana Haskovo vs Lokomotiv Gorna Oryahovitsa

- Ngày 13/10 - 19h00: Septemvri Tervel vs Dobrudzha Dobrich

- Ngày 13/10 - 19h00: Vihren Sandanski vs Minyor Pernik

- Ngày 13/10 - 19h00: Academik Svishtov vs Montana

- Ngày 13/10 - 19h00: Chernomorets Popovo vs FC Lovech

- Ngày 13/10 - 19h00: FC Aksakovo vs Yantra

- Ngày 13/10 - 19h00: FC Lokomotiv Mezdra vs Nesebar

Lịch thi đấu MLS Nhà Nghề Mỹ

- Ngày 14/10 - 06h30: Vancouver Whitecaps vs Los Angeles FC

Lịch thi đấu VĐQG Canada

- Ngày 14/10 - 04h00: Vancouver FC vs Valour FC

Lịch thi đấu Cúp QG Chile

- Ngày 14/10 - 06h00: Universidad de Chile vs Coquimbo Unido

Lịch thi đấu VĐQG Colombia

- Ngày 14/10 - 03h00: Alianza FC Valledupar vs Patriotas

- Ngày 14/10 - 03h00: Atletico Junior vs America de Cali

- Ngày 14/10 - 03h00: Chico FC vs La Equidad

- Ngày 14/10 - 03h00: Deportivo Cali vs Bucaramanga

- Ngày 14/10 - 03h00: Deportivo Pasto vs Aguilas Doradas Rionegro

- Ngày 14/10 - 03h00: Deportivo Pereira vs Envigado

- Ngày 14/10 - 03h00: Fortaleza FC vs Atletico Nacional

- Ngày 14/10 - 03h00: Independiente Medellin vs CD Jaguares

- Ngày 14/10 - 03h00: Santa Fe vs Millonarios

- Ngày 14/10 - 03h00: Tolima vs Once Caldas

