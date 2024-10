Lịch thể thao mới nhất hôm nay 10/10 và rạng sáng ngày 11/10

Lịch thi đấu trực tiếp thể thao mới nhất hôm nay 10/10 và rạng sáng ngày 11/10 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu Vòng loại World Cup khu vực châu Á

- Ngày 10/10 - 16h10: Australia vs Trung Quốc

- Ngày 10/10 - 21h00: Uzbekistan vs Iran

- Ngày 10/10 - 21h00: Jordan vs Hàn Quốc

Australia chạm trán Trung Quốc tại Vòng loại World Cup khu vực châu Á

- Ngày 10/10 - 23h00: Oman vs Kuwait

- Ngày 10/10 - 23h00: Bahrain vs Indonesia

- Ngày 10/10 - 23h00: Qatar vs Kyrgyzstan

- Ngày 10/10 - 23h00: UAE vs Triều Tiên

- Ngày 11/10 - 01h00: Saudi Arabia vs Nhật Bản

- Ngày 11/10 - 01h00: Iraq vs Palestine

Lịch thi đấu Vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ

- Ngày 11/10 - 03h00: Bolivia vs Colombia

- Ngày 11/10 - 04h00: Ecuador vs Paraguay

- Ngày 11/10 - 04h00: Venezuela vs Argentina

- Ngày 11/10 - 07h00: Chile vs Brazil

Lịch thi đấu UEFA Nations League

- Ngày 10/10 - 23h00: Latvia vs Bắc Macedonia

- Ngày 10/10 - 23h00: Moldova vs Andorra

- Ngày 11/10 - 01h45: Anh vs Hy Lạp

- Ngày 11/10 - 01h45: Quần đảo Faroe vs Armenia

- Ngày 11/10 - 01h45: Áo vs Kazakhstan

- Ngày 11/10 - 01h45: Gibraltar vs San Marino

- Ngày 11/10 - 01h45: Na Uy vs Slovenia

- Ngày 11/10 - 01h45: Phần Lan vs Ireland

- Ngày 11/10 - 01h45: Israel vs Pháp

- Ngày 11/10 - 01h45: Italy vs Bỉ

Lịch thi đấu Can Cup

- Ngày 10/10 - 23h00: Cape Verde vs Botswana

- Ngày 10/10 - 23h00: DR Congo vs Tanzania

- Ngày 10/10 - 23h00: Namibia vs Zimbabwe

- Ngày 10/10 - 23h00: Ghana vs Sudan

- Ngày 11/10 - 02h00: Burkina Faso vs Burundi

Lịch thi đấu CONCACAF Nations League

- Ngày 11/10 - 02h30: Quần đảo Virgin thuộc Anh vs St. Kitts and Nevis

- Ngày 11/10 - 07h00: Quần đảo Virgin thuộc Mỹ vs Barbados

- Ngày 11/10 - 09h00: Anguilla vs Belize

- Ngày 11/10 - 02h30: French Guiana vs Honduras

- Ngày 11/10 - 03h00: Bonaire vs Montserrat

- Ngày 11/10 - 03h00: Cuba vs Trinidad and Tobago

- Ngày 11/10 - 08h00: Saint Vincent and The Grenadines vs El Salvador

- Ngày 11/10 - 09h00: Nicaragua vs Jamaica

Lịch thi đấu U21 Euro

- Ngày 10/10 - 22h00: U21 Iceland vs U21 Lithuania

- Ngày 10/10 - 23h00: U21 Sweden vs U21 Georgia

- Ngày 10/10 - 23h00: U21 Estonia vs U21 Israel

- Ngày 11/10 - 01h00: U21 Hungary vs U21 Malta

- Ngày 11/10 - 01h30: U21 Tây Ban Nha vs U21 Kazakhstan

Lịch thi đấu Cúp QG Thổ Nhĩ Kỳ

- Ngày 10/10 - 17h00: Osmaniyespor vs Diyarbakir FK AS 1977

- Ngày 10/10 - 18h00: Turk Metal 1963 vs Pazarspor

- Ngày 10/10 - 18h00: Bulvarspor vs Inegolspor

- Ngày 10/10 - 18h00: Buyukcekmece Tepecikspor vs Serik Belediyespor

- Ngày 10/10 - 19h00: Usakspor vs Bursaspor

- Ngày 10/10 - 23h00: Talasgucu Belediyespor vs Orduspor 1967

Lịch thi đấu VĐQG Canada

- Ngày 11/10 - 07h00: York United FC vs Pacific FC

Lịch thi đấu Cúp QG Thụy Điển

- Ngày 11/10 - 00h00: FC Jaerfaella vs Djurgaarden