Lịch thể thao mới nhất hôm nay 1/8 và rạng sáng ngày 2/8

Lịch thi đấu trực tiếp thể thao mới nhất hôm nay 1/8 và rạng sáng ngày 2/8 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu Europa League

- Ngày 02/08 - 00h00: Elfsborg vs FC Sheriff

- Ngày 02/08 - 00h15: Silkeborg vs Molde

- Ngày 02/08 - 00h30: Maccabi Petach Tikva vs SC Braga

Elfsborg chạm trán FC Sheriff tại Europa League.

- Ngày 02/08 - 00h30: Trabzonspor vs Ruzomberok

- Ngày 02/08 - 01h00: Botev Plovdiv vs Panathinaikos

- Ngày 02/08 - 01h00: Cercle Brugge vs Kilmarnock

- Ngày 02/08 - 01h00: Rijeka vs Corvinul Hunedoara

- Ngày 02/08 - 01h00: Vojvodina vs Ajax

- Ngày 02/08 - 01h30: Rapid Wien vs Wisla Krakow

Lịch thi đấu Europa Conference League

- Ngày 01/08 - 21h00: Astana vs FC Milsami Orhei

- Ngày 01/08 - 22h00: Llapi vs Broendby IF

- Ngày 01/08 - 22h00: Ararat Armenia vs Zimbru

- Ngày 01/08 - 22h00: Ordabasy Shymkent vs FC Differdange 03

- Ngày 01/08 - 22h00: Urartu FC vs Banik Ostrava

- Ngày 01/08 - 22h30: NK Bravo vs Zrinjski Mostar

- Ngày 01/08 - 23h00: Larnaca vs Paksi SE

- Ngày 01/08 - 23h00: Polissya Zhytomyr vs Olimpija Ljubljana

- Ngày 01/08 - 23h00: Sabah FK vsMaccabi Haifa

- Ngày 01/08 - 23h00: Tobol Kostanay vs St. Gallen

- Ngày 01/08 - 23h00: FK Transinvest vs Mlada Boleslav

- Ngày 01/08 - 23h00: Pafos FC vs Zalgiris Vilnius

- Ngày 01/08 - 23h00: FCI Levadia vs Osijek

- Ngày 01/08 - 23h30: Inter Club d'Escaldes vs Athens

- Ngày 01/08 - 23h30: Paide Linnameeskond vs Stjarnan

- Ngày 02/08 - 00h00: Sliema Wanderers vs FC Noah

- Ngày 02/08 - 00h00: Torpedo Kutaisi vs Omonia Nicosia

- Ngày 02/08 - 00h00: CS Universitatea Craiova vs Maribor

- Ngày 02/08 - 00h00: FC Copenhagen vs Bruno's Magpies

- Ngày 02/08 - 00h00: Tromsoe vs KuPS

- Ngày 02/08 - 00h00: FC Progres Niederkorn vs Djurgaarden

- Ngày 02/08 - 00h00: Brann vs Go Ahead Eagles

- Ngày 02/08 - 00h30: Cherno More Varna vs Hapoel Beer Sheva

- Ngày 02/08 - 00h30: FC Vaduz vs St. Patrick's Athletic

- Ngày 02/08 - 00h45: Vikingur vs Gent

- Ngày 02/08 - 01h00: Neman Grodno vs CFR Cluj

- Ngày 02/08 - 01h00: Partizani vs FC Iberia 1999

- Ngày 02/08 - 01h30: DAC 1904 Dunajska Streda vs Zira

- Ngày 02/08 - 01h30: Slask Wroclaw vs Riga FC

- Ngày 02/08 - 01h45: Caernarfon vs Legia Warszawa

- Ngày 02/08 - 01h45: Shelbourne vs FC Zurich

- Ngày 02/08 - 01h45: St. Mirren vs Valur

- Ngày 02/08 - 01h45: La Fiorita vs Istanbul Basaksehir

- Ngày 02/08 - 02h00: HB Torshavn vs Hajduk Split

- Ngày 02/08 - 02h00: Puskas FC Academy vs SC Dnipro-1

- Ngày 02/08 - 02h00: Buducnost Podgorica vs CSKA 1948

- Ngày 02/08 - 02h00: KF Egnatia vs Vikingur Reykjavik

- Ngày 02/08 - 02h15: Vitoria de Guimaraes vs Floriana

Lịch thi đấu Concacaf League Cup

- Ngày 02/08 - 07h00: FC Cincinnati vs Queretaro FC

- Ngày 02/08 - 08h00: Real Salt Lake vs Atlas

- Ngày 02/08 - 08h00: Toluca vs Chicago Fire

- Ngày 02/08 - 09h30: Portland Timbers vs Colorado Rapids

Lịch thi đấu VĐQG Ai Cập

- Ngày 01/08 - 21h30: Al Mokawloon Al Arab vs Ceramica Cleopatra

- Ngày 02/08 - 01h00: Al Ahly vs National Bank

- Ngày 02/08 - 01h00: Smouha SC vs Al Masry

Lịch thi đấu Malaysia Super League

- Ngày 01/08 - 20h00: Pulau Pinang vs Kelantan Darul Naim

Lịch thi đấu Cúp QG Estonia

- Ngày 01/08 - 21h00: Tallinna FC Flora U19 vs Talinna Kalev U21

- Ngày 01/08 - 23h30: FC Hell Hunt vs Tabasalu JK

Lịch thi đấu Cúp QG Brazil

- Ngày 02/08 - 05h00: Juventude vs Fluminense

Lịch thi đấu Hạng nhất Ecuador

- Ngày 02/08 - 07h00: Guayaquil City vs Vargas Torres

Lịch thi đấu VĐQG Bolivia

- Ngày 02/08 - 02h00: Universitario de Vinto vs Blooming

- Ngày 02/08 - 05h00: Independiente Petrolero vs Real Santa Cruz

- Ngày 02/08 - 07h00: Always Ready vs The Strongest.