Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2025 của các siêu thị

Thông tin với Báo điện tử VTC News, đại diện hệ thống siêu thị Go!, Big C, Tops Market của Tập đoàn Central Retail cho biết, hiện đơn vị này đã có lịch bán hàng trong dịp Tết Nguyên đán 2025, các siêu thị thuộc hệ thống trên địa bàn cả nước sẽ hoạt động xuyên Tết và chỉ nghỉ duy nhất mùng 1 âm lịch.

Cụ thể, các siêu thị Go!, Big C sẽ hoạt động bình thường từ nay đến ngày 27/1 (28 Tết). Ngày giao thừa 28/1 (29 Tết) các siêu thị sẽ mở sớm nhất từ 6h và muộn nhất đến 14h cùng ngày. Mùng 1 Tết (29/1) hệ thống siêu thị Go!, Big C sẽ nghỉ và hoạt động trở lại chào năm mới từ 8h hôm sau (mùng 2 Tết).

Nhiều siêu thị mở cửa xuyên suốt dịp Tết để đảm bảo cung ứng hàng hóa cho người tiêu dùng. (Ảnh minh họa)

Trong khi đó, hệ thống Tops Market thông báo nghỉ 2 ngày: mùng 1 và mùng 2 Tết Nguyên đán, sau đó hoạt động trở lại từ mùng 3 Tết. Các ngày nghỉ lễ khác, siêu thị hoạt động bình thường, xuyên suốt từ 7h đến 22h hàng ngày.

Hệ thống siêu thị AEON cũng đưa ra thông báo hoạt động tất cả các ngày trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán 2025. Theo đó, từ nay đến 28 Tết, các siêu thị sẽ hoạt động từ 9h sáng đến 22h hàng ngày. Ngày 29 Tết, siêu thị sẽ đóng cửa sớm hơn vào lúc 18h.

Trong mùng 1 Tết, siêu thị AEON sẽ mở cửa lúc 11h và đóng cửa lúc 22h. Những ngày sau, các siêu thị thuộc hệ thống hoạt động theo khung giờ bình thường.

Tương tự, hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opXtra cũng thông báo chỉ nghỉ mùng 1 Tết Âm lịch, sau đó khai trương năm mới ngay mùng 2 Tết. Bên cạnh tăng giờ phục vụ, siêu thị cũng tăng bán kính phục vụ bằng cách điều chỉnh giá trị hóa đơn và cung đường so với hiện tại. Như vậy, bán kính phục vụ (hỗ trợ giao hàng) của Co.opmart, Co.opXtra tăng gấp 3 lần, từ 6km lên 20km, cụ thể từ 6km (không yêu cầu điều kiện hóa đơn) lên 20km (với hóa đơn từ 1 triệu đồng trở lên).

Trong khi đó, chuỗi bán lẻ WinMart, WinMart+ và WiN cho biết, các cơ sở bán hàng thuộc hệ thống sẽ bán hàng như bình thường từ 23 tháng Chạp (Tết ông Công ông Táo) cho đến 12h trưa ngày 29 Tết (Giao thừa) và hoạt động chào mừng năm mới trở lại từ mùng 4 Tết.

Theo đại diện của hệ thống siêu thị này, để chuẩn bị cho mùa cao điểm Tết Nguyên đán Ất Tỵ và đáp ứng nhu cầu mua sắm ngày càng đa dạng của khách hàng, chuỗi bán lẻ WinMart, WinMart+ và WiN đã chủ động làm việc với các nhà cung cấp từ 2 - 3 tháng trước Tết để tăng cường dự trữ hàng hóa 20% so với cùng kỳ, đảm bảo nguồn cung dồi dào, không để xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hoặc tăng giá đột biến.

"Chúng tôi chú trọng vào các mặt hàng thiết yếu như thực phẩm tươi sống, các mặt hàng được tiêu thụ nhiều trong dịp lễ Tết là bánh kẹo, nước giải khát...cũng được lên kế hoạch chuẩn bị với số lượng lớn và giá tốt. Tất cả sản phẩm đều được chúng tôi kiểm tra nghiêm ngặt về chất lượng, nguồn gốc xuất xứ nhằm đảm bảo an toàn về sức khỏe cho người tiêu dùng", đại diện chuỗi siêu thị WinMart cho biết.