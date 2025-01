Người dân bắt đầu mua sắm Tết, siêu thị tưng bừng giảm giá đẩy hàng

(VTC News) -

Ngày chủ nhật (12/1), khu vực hàng khô, hàng gia dụng, bánh mứt và thực phẩm chế biến sẵn ở siêu thị Go! An Phú (TP Thủ Đức) đông nghẹt khách. Không chỉ mua cho tiêu dùng hàng ngày mà nhiều người đang tranh thủ sắm Tết khi Rằm tháng Chạp cận kề. Tại trung tâm thương mại Gigamall trên đường Phạm Văn Đồng (TP Thủ Đức), cảnh mua sắm Tết cũng đã tất bật ở Co.opXtra hay các cửa hàng gia dụng, hàng thời trang, trang trí Tết.

Người dân đang tranh thủ khuyến mãi sắm Tết sớm

Nhộn nhịp mua sắm nhất trong 2 ngày cuối tuần này là tại siêu thị Satramart Võ Văn Kiệt (Quận 6). Đại siêu này vừa đưa vào hoạt động ngày 10/1 nên áp dụng loạt chương trình khuyến mãi hấp dẫn. Nhóm hàng hóa được mua nhiều nhất là thực phẩm, nước ngọt, bánh kẹo… vì mức giảm giá tới 30-40%, mua 1 tặng 1.

Không khí sắm Tết rộn ràng tại Satramart Võ Văn Kiệt (Quận 6) trong ngày cuối tuần 12/1. (Ảnh: H. Linh)

Bà Ngọc ở Quận 6 cho biết lần đầu tiên khu vực này có một siêu thị lớn, lại là nhà bán lẻ bà yêu thích nên tranh thủ mua sắm. Các mặt hàng bà mua là để dành cho Tết gồm dầu ăn, mắm muối, các loại bánh ngọt, mì miến và bao lì xì. Bà Ngọc nói cũng chỉ còn nửa tháng nữa là Tết nên tranh thủ mua sớm vì siêu thị nhiều hàng giảm giá.

Cũng như nhiều khách hàng tới đây, hàng trong xe đẩy bà Ngọc chọn mua hầu hết đều là các sản phẩm được giảm giá sâu, sản phẩm mua 1 tặng 1. Với các loại thực phẩm tươi sống, bà Ngọc nói nhà mình gần siêu thị, nên trong vài ngày tới sẽ "canh khuyến mãi" để mua.

Tại Go! An Phú (Thủ Đức), chị Thanh Giang cũng đẩy một xe hàng với thịt heo, bánh mứt và giỏ quà. Chị cho biết tranh thủ cuối tuần sắm Tết cho gia đình và để gửi về quê tặng họ hàng. Giải thích lý do mua thịt heo sớm, chị Giang nói vì siêu thị đang có chương trình giảm giá thịt rất sâu nên chị mua về chế biến món thịt ngâm mắm tặng bạn bè và hàng xóm.

Đại diện Saigon Co.op cho biết sau gần 2 tuần triển khai chương trình mua sắm Tết, 800 điểm bán trên toàn quốc, gồm Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food, Co.op Smile, Cheers, Finelife, Sense City, SenseMarket… đã đón gần 10 triệu lượt khách đến tham quan và mua sắm.

Yếu tố giúp các điểm mua sắm của hệ thống này hút khách hàng cực mạnh là 3.500 sản phẩm Tết giảm giá từ 50% trở lên.

Bà Nguyễn Thị Bích Vân, Giám đốc Truyền thông tập đoàn Central Retail Việt Nam, cho biết: "Sức mua tại các siêu thị thuộc hệ thống đang tăng cao từng ngày, đặc biệt là những ngày cuối tuần. Trong đó, sức mua tăng tập trung chủ yếu vào các mặt hàng chuyên phục vụ nhu cầu cuối năm như bia rượu, nước ngọt, thịt nguội, trái cây, đồ trang trí... Ngoài tâm lý chi tiêu nhiều hơn cho mùa Tết thì các chương trình giảm giá, khuyến mãi hấp dẫn đang phát huy tác dụng, giúp người tiêu dùng thoải mái mua sắm hơn”.

Bánh ngọt, đồ khô, quà tặng là những sản phẩm bán chạy nhất từ đầu tháng Chạp đến nay. (Ảnh: H. Linh)

AEON Việt Nam cũng nhận định nhu cầu với các thực phẩm sạch, thực phẩm hữu cơ và các sản phẩm nhập khẩu tăng cao từ 1 tháng trước Tết. Trong giai đoạn này, khách hàng đặc biệt chú trọng về giá, chương trình khuyến mãi và chất lượng sản phẩm. Do vậy, bên cạnh sản phẩm chất lượng thì các chương trình khuyến mãi, giá tốt giúp khách mua sắm tốt hơn.

Từ tháng 10, hệ thống bán lẻ này đã cùng các nhà cung cấp chuẩn bị và dự trữ hàng hóa thiết yếu như gạo, thịt heo, thịt bò, rau củ quả, trái cây, bánh mứt, bia, và nước giải khát...

Lượng hàng cho Tết Ất Tỵ được hệ thống này chuẩn bị tăng khoảng 5% so với Tết Giáp Thìn và tăng 20-30% so với các dịp mua sắm lớn trong năm, thậm chí một số sản phẩm tăng đến 50% như lạp xưởng, giò chả... AEON Việt Nam dự kiến sức mua tăng 5-10% so với cùng kì Tết năm ngoái.

Mưa khuyến mãi

Để kích thích tiêu dùng mùa mua sắm lớn nhất năm này, các hệ thống siêu thị đang tăng cường loạt chương trình khuyến mãi.

Các siêu thị Go!, BigC, Tops Market thuộc Central Retail đang thực hiện chương trình “Lễ hội Thịt heo” lớn nhất trong năm áp dụng từ mùng 8 tháng Chạp đến hết 23 tháng Chạp (từ ngày 9- 22/1), để phục vụ người tiêu dùng thời điểm nhu cầu thực phẩm này tăng cao, do chế biến các sản phẩm phục vụ nhu cầu ngày Tết. Hầu hết các loại như thịt vai, ba rọi, thịt đùi, cốt lết, chân giò, thịt xay… giảm 20-45% giá bán.

Theo đại diện Central Retail, năm nay, kinh tế có nhiều biến động khiến phần lớn người lao động gặp khó khăn, trong khi thịt heo tươi đang tăng giá trở lại, do ảnh hưởng của dịch bệnh và người chăn nuôi giảm tái đàn. Việc giảm giá thịt heo để giảm áp lực giúp người tiêu dùng yên tâm hơn.

Ngoài ra, chương trình còn mở rộng với nhóm sản phẩm thịt heo đông lạnh nhập khẩu trực tiếp, các món ăn chế biến từ thịt heo, như sườn heo nướng, bánh patechaud, các sản phẩm giò chả... Cùng với đó là đồng loạt các chương trình khuyến mãi, giảm giá với nhóm ngành hàng thực phẩm tươi sống; mua 1 tặng 1, mua 2 tặng 1, mua là có quà, ưu đãi lên đến 80%,…

Các nhà bán lẻ dự báo sức mua Tết Ất Tỵ sẽ tốt hơn dịp Tết Giáp Thìn. (Ảnh: H. Linh)

Riêng với ngành hàng tiêu dùng nhanh, hệ thống này đang áp dụng chương trình khóa giá, không tăng giá bán dịp Tết đối với hơn 10.000 sản phẩm hàng tiêu dùng nhanh trong 6 tuần trước Tết.

Central Retail dự kiến sản lượng cung ứng cho dịp Tết Ất Tỵ tăng khoảng 10% so với Tết Giáp Thìn.

AEON Việt Nam cũng đang áp dụng loạt chương trình giảm giá nhiều mặt hàng tiêu dùng, thực phẩm, hàng thời trang, hàng gia dụng, điện tử, mỹ phẩm, sản phẩm vệ sinh và chăm sóc cá nhân... vốn được mua sắm mạnh trong mùa Tết, với mức giảm giá lên đến 30-40%.

Tại MM Mega Market, các chương trình giảm giá, khuyến mãi hàng Tết cũng đang áp dụng bắt đầu từ ngày 8/1 và đẩy mạnh xuyên Tết với nhóm thực phẩm thiết yếu, hàng tươi sống, thực phẩm khô, hóa mỹ phẩm, gia dụng... Trong đó, một loạt sản phẩm như nước tương, nước ép, chả lụa, bánh ngọt, sữa tắm, nước giặt xả... áp dụng mua 1 tặng 1.

Với các mặt hàng như áo dài nữ các loại, gối, đệm ngồi, khăn thảm, gia dụng bếp... khách mua được giảm 50%. Còn thực phẩm ngày Tết như dưa hấu, bưởi da xanh, xoài cát, thịt heo, bò, gà các loại mức giảm giá từ 20-40%...

Đại diện nhà bán lẻ này ước tính lượng cung hàng hóa dịp Tết này tăng khoảng 10-15% so với cùng kỳ năm ngoái, và tăng 20-25% so với ngày thường, tập trung ở nhóm hàng tiêu dùng thiết yếu.

Thời điểm này, một số hệ thống cũng đã tăng thêm thời gian mở cửa để người dân mua sắm thuận lợi hơn. Tại các siêu thị thuộc Saigon Co.op, từ tuần thứ 2 của tháng 1, các siêu thị Co.opmart, Co.opXtra đã mở cửa bán hàng sớm hơn và đóng cửa trễ 1 tiếng so với ngày thường.

“Từ trung tuần tháng 1, các siêu thị, cửa hàng của chúng tôi sẽ phục vụ đến tận 23h đêm, tuy nhiên trên thực tế, Co.opmart, Co.opXtra chỉ đóng cửa khi người khách cuối cùng mua sắm xong”, đại diện Saigon Co.op cho biết. Năm nay, hệ thống này cũng chỉ nghỉ mùng 1 Tết, mở bán bình thường trở lại từ mùng 2.