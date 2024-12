(VTC News) -

Dịp Tết Dương lịch 2024, công chức và người lao động được nghỉ 3 ngày liên tục do ngày đầu năm mới gắn liền với kỳ nghỉ cuối tuần. Vậy năm nay thì sao?

Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2025 của công chức, người lao động

Theo quy định tại Điều 112 Bộ Luật Lao động 2019, dịp Tết Dương lịch hàng năm, người lao động sẽ được nghỉ 1 ngày (1/1 Dương lịch) hưởng nguyên lương. Tết Dương lịch 2025 rơi vào giữa tuần, cụ thể là thứ Tư (nhằm ngày 2/12 Âm lịch).

Do cách xa 2 ngày so với thứ Bảy, Chủ nhật trước và sau nó nên ngày nghỉ Tết không nối liền với kỳ nghỉ cuối tuần hoặc hoán đổi ngày làm việc để kéo dài thành 3-4 ngày nghỉ. Do đó vào dịp Tết Dương lịch 2025, công chức, người lao động chỉ được nghỉ một ngày.

Tết Dương lịch 2025 người lao động được nghỉ 1 ngày. (Ảnh chụp màn hình)

Đối với người lao động trong các doanh nghiệp, lịch nghỉ Tết Dương lịch phụ thuộc vào tình hình sản xuất, kinh doanh của từng đơn vị. Thông thường, các doanh nghiệp sẽ cho người lao động nghỉ vào đúng ngày 1/1/2025. Tuy nhiên, ở một số đơn vị, người lao động không thể nghỉ vào dịp Tết Dương lịch do đặc thù công việc; người sử dụng lao động có thể sắp xếp lịch nghỉ bù hoặc điều chỉnh lịch làm việc để phù hợp với đặc thù này.

Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2025 của công chức, người lao động. (Ảnh: Nhật Thùy)

Tết Dương lịch 2025 có được thưởng?

Điều 104 Bộ luật Lao động 2019 quy định về thưởng như sau: Thưởng là số tiền hoặc tài sản mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc. Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.

Theo quy định trên, không có quy định này bắt buộc nào yêu cầu các doanh nghiệp phải thưởng cho nhân viên nhân dịp Tết Dương lịch. Người lao động có được thưởng hay không sẽ phụ thuộc vào quyết định của người sử dụng lao động.

Mỗi doanh nghiệp có chính sách riêng liên quan đến thưởng Tết. Một số nơi, do đặc thù ngành nghề hoặc văn hóa doanh nghiệp, có thể không có thưởng Tết Dương lịch nhưng lại có cơ chế thưởng vào các dịp lễ khác trong năm.

Kết quả hoạt động của doanh nghiệp trong năm qua cũng ảnh hưởng lớn đến chính sách thưởng. Nếu doanh nghiệp có một năm kinh doanh thành công, khả năng cao là họ sẽ dành một khoản để thưởng cho nhân viên nhằm khích lệ tinh thần lao động.

Ở một số doanh nghiệp, mức thưởng có thể đa dạng tùy vào kết quả làm việc hoặc vị trí của nhân viên. Những cá nhân xuất sắc, có đóng góp lớn, thường được ưu ái hơn trong các dịp thưởng lễ. Nhiều doanh nghiệp vẫn lựa chọn thưởng Tết Dương lịch như một cách để ghi nhận sự cống hiến của nhân viên trong suốt một năm làm việc. Thưởng này có thể dưới dạng tiền mặt, quà tặng.