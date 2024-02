27/02/2024 từ 08h00 - 15h00

Một phần đường Nguyễn Hữu Cảnh, Nguyễn Đôn Tiết, Cù Chính lan, Nguyễn Đình Thi, Nguyễn Quyền, Thanh Tịnh, Nguyễn Phúc Tân, Nguyễn Xiển, Nguyễn Thị Nghĩa, Đoàn Trần Nghiệp, An Hải, Bình Quý, An Trạch, Chí Linh thuộc phường 10, Nguyễn An Ninh, Thắng Nhất.

Điện lực thành phố Vũng Tàu

Bảo trì và sửa chữa lưới điện