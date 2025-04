Lịch cúp điện hôm nay tại Bà Rịa - Vũng Tàu ngày 26/04/2025

26/04/2025 từ 07h30 - 16h00

Mất điện Đồn Công An huyện Côn Đảo, Trường Mầm Non Sen Hồng. Đường Nguyễn Huệ, Trần Phú ( từ ngã tư Tô Hiệu đến ngã ba Trần Huy Liệu), Trần Huy Liệu, Nguyễn An Ninh Lê Đức Thọ Khu dân cư số 8. Khách sạn SaiGon Tourist, khách sạn Hoa Hồng Vàng, khách sạn The Secret, nhà công vụ Huyện Đội, nhà khách Công An, Bảo Tàng.

Điện lực Côn Đảo

Triển khai các công việc sửa chữa, thí nghiệm và bảo dưỡng hệ thống lưới điện hạ, trung áp