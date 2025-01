Lịch cúp điện hôm nay tại Bà Rịa - Vũng Tàu ngày 22/01/2025

22/01/2025 từ 08h00 - 15h00

Mất điện một phần đường Chí Linh 7, 17, 21, Thanh Tịnh, An Trạch, An Hải, Nguyễn Phúc tần thuộc phường 10, phường Nguyễn An Ninh.

Điện lực thành phố Vũng Tàu

Tiến hành các công việc sửa chữa, thử nghiệm và bảo dưỡng hệ thống lưới điện trung, hạ áp