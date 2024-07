Lịch cúp điện hôm nay tại Bà Rịa - Vũng Tàu ngày 16/07/2024

16/07/2024 từ 07h30 - 16h30

Mất điện ấp Tân Hội thuộc xã Phước Hội. Ấp An Hải, An Bình thuộc xã Lộc An, huyện Đất Đỏ. Mất điện ấp Gò Sầm, Cây Cám, Thanh An, Láng Dài thuộc xã Láng Dài. Ấp Phước Trung thuộc xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ.

Điện lực Đất Đỏ

Bảo trì và sửa chữa lưới điện