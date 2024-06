Lịch cúp điện hôm nay tại Bà Rịa - Vũng Tàu ngày 13/06/2024

13/06/2024 từ 07h30 - 16h30

Mất điện khu phố Thanh Tân, thị trấn Đất Đỏ. Ấp Mỹ Thuận thuộc xã Long Mỹ. Ấp An Hòa, An Hải thuộc xã Lộc An, huyện Đất Đỏ.

Điện lực Đất Đỏ

Triển khai các công việc bảo dưỡng, thử nghiệm và sửa chữa hạ, trung áp