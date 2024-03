Lịch cúp điện hôm nay tại Bà Rịa - Vũng Tàu ngày 04/03/2024

04/03/2024 từ 08h00 - 15h00

Đường 3/2 ( từ Trần Bình Trọng đến Trung tâm đô thị Chí Linh), một phần hẻm 456 Bình Giả, hẻm 442 Bình Giả, đường Trần Bình Trọng thuộc phường Nguyễn An Ninh, đường Hoàng Văn Thái, Nguyễn Thị Minh Khai thuộc phường 8, đường Nguyễn An Ninh ( từ Vòng Xoay Nguyễn An Ninh đến Vòng Xoay Dầu Khí) thuộc phường Nguyễn An Ninh, một phần đường Nguyễn Hữu Cảnh thuộc phường 10.

Điện lực thành phố Vũng Tàu

Bảo trì và sửa chữa lưới điện