Lịch cúp điện hôm nay ngày 9/8/2025 tại Thành phố Huế

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Thành phố Huế ngày 9/8/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Hương Thủy

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 09/08/2025 từ 07h30 - 16h30 Mất điện trạm Thành Phát (TMDV&ĐTXD), trạm Nhà Công Vụ Kho 890, trạm cây xăng Xanh Pôn và trạm Nhựa Thế Phương. Đội quản lý điện Hương Thủy Thay MBA Nhựa Thế Phương không đảm bảo vạn hành bằng MBA 100kVA

Lịch cúp điện phường Thuận Hóa

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 09/08/2025 từ 06h00 - 09h00 Mất điện trạm khách sạn Bến Ngự. Đội quản lý điện Nam Sông Hương Bổ sung cáp tổng hạ thế TBA KS Bến Ngự 09/08/2025 từ 06h30 - 11h30 Mất điện trạm Thanh Hải 1. Đội quản lý điện Nam Sông Hương Thay MBA Thanh hải 1 từ 250kVA thành 400kVA 09/08/2025 từ 09h30 - 12h30 Mất điện trạm Nguyễn Khoa Chiêm 2. Đội quản lý điện Nam Sông Hương Bổ sung cáp XT A TBA Nguyễn Khoa Chiêm 2 09/08/2025 từ 13h30 - 17h00 Mất điện trạm Hùng Vương 1. Đội quản lý điện Nam Sông Hương Thay MBA Hùng Vương 1 (630kVA) 09/08/2025 từ 15h30 - 17h30 Mất điện trạm Tứ Tây. Đội quản lý điện Nam Sông Hương Bổ sung cáp XT A TBA Tứ Tây

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn Thành phố Huế ngày 9/8/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất và chính xác về lịch cắt điện tại Thành phố Huế để khán giả tiện theo dõi.