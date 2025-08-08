Lịch cúp điện hôm nay ngày 9/8/2025 tại Thành phố Huế

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Thành phố Huế ngày 9/8/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.
Lịch cúp điện phường Hương Thủy
|Ngày
|Khu vực
|Đơn vị
|Thông tin
09/08/2025
từ 07h30 - 16h30
|Mất điện trạm Thành Phát (TMDV&ĐTXD), trạm Nhà Công Vụ Kho 890, trạm cây xăng Xanh Pôn và trạm Nhựa Thế Phương.
|Đội quản lý điện Hương Thủy
|Thay MBA Nhựa Thế Phương không đảm bảo vạn hành bằng MBA 100kVA
Lịch cúp điện phường Thuận Hóa
09/08/2025
từ 06h00 - 09h00
|Mất điện trạm khách sạn Bến Ngự.
|Đội quản lý điện Nam Sông Hương
|Bổ sung cáp tổng hạ thế TBA KS Bến Ngự
09/08/2025
từ 06h30 - 11h30
|Mất điện trạm Thanh Hải 1.
|Đội quản lý điện Nam Sông Hương
|Thay MBA Thanh hải 1 từ 250kVA thành 400kVA
09/08/2025
từ 09h30 - 12h30
|Mất điện trạm Nguyễn Khoa Chiêm 2.
|Đội quản lý điện Nam Sông Hương
|Bổ sung cáp XT A TBA Nguyễn Khoa Chiêm 2
09/08/2025
từ 13h30 - 17h00
|Mất điện trạm Hùng Vương 1.
|Đội quản lý điện Nam Sông Hương
|Thay MBA Hùng Vương 1 (630kVA)
09/08/2025
từ 15h30 - 17h30
|Mất điện trạm Tứ Tây.
|Đội quản lý điện Nam Sông Hương
|Bổ sung cáp XT A TBA Tứ Tây
Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn Thành phố Huế ngày 9/8/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.
Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất và chính xác về lịch cắt điện tại Thành phố Huế để khán giả tiện theo dõi.
