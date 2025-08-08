Lịch cúp điện hôm nay ngày 9/8/2025 tại Đắk Nông

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Đắk Nông ngày 9/8/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Nam Gia Nghĩa

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 09/08/2025 từ 07h30 - 12h00 Mất điện trạm T4 ĐD478ĐNO - Tổ 3, Phường Nghĩa Tân, TX. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông và trạm T754 ĐD481ĐNO - Bưu Điện Tinh, Đường 23/03, TX. Gia Nghĩa tỉnh Đắk Nông. Đội quản lý điện Gia Nghĩa Đội quản lý điên Gia Nghĩa thi công thay MBA từ 250kVA bằng 400kVA tại TBA T4(ĐD478ĐNO) để chống quá tải MBA 400kVA lấy T235(ĐD474ĐNO)

Lịch cúp điện phường Đông Gia Nghĩa

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 09/08/2025 từ 08h00 - 12h00 Mất điện trạm T71 NLMT công Ty TNHH Năng Lượng Mặt Trời Duy Đình và trạm T72 NLMT Công Ty TNHH Duy Đình Solar. Đội quản lý điện Gia Nghĩa Trung tâm thí nghiệm điện Lâm Đồng kiểm định hệ thống đo đếm trung áp (moF) tại trụ 246/5A/15(ĐD474ĐNO) 09/08/2025 từ 13h00 - 17h00 Mất điện trạm T10 ĐD481ĐNO - Tổ 3, Phường Nghĩa Trung, TX. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. Đội quản lý điện Gia Nghĩa XNCT3-Công ty CPCT Việt Nguyên thi công thay MBA 250kVA tại TBA T10(ĐD481ĐNO) thuộc công trình Chống quá tải lưới điện thành phố Gia Nghĩa năm 2025.

Lịch cúp điện xã Đăk Song

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 09/08/2025 từ 07h30 - 14h30 Mất điện trạm T44 Thôn 10 - Nâm N'Jang. Đội quản lý điện Đăk Song Công ty TNHH MTV M&E miền Trung nâng dung lượng TBA T44(ĐD475ĐSO) từ 50kVA lên 160kVA công trình: Chống quá tải lưới điện huyện Đắk Song năm 2025 09/08/2025 từ 07h30 - 16h30 Mất điện trạm T110 (Sang Tải T517) và trạm trạm T517 Thôn 9 NâmNJang. Đội quản lý điện Đăk Song Đội Quản lý điện Đăk Song vệ sinh bảo dưỡng, xử lý tiếp xúc xấu đường dây trung áp TBA từ trụ 21/2 đến trụ 21/27(ĐD475ĐSO) 09/08/2025 từ 07h30 - 14h30 Mất điện trạm T132 (Sang tải T281). Đội quản lý điện Đăk Song Công ty TNHH MTV M&E miền Trung nâng dung lượng TBA T132(ĐD474ĐSO) từ 100kVA lên 160kVA công trình: Chống quá tải lưới điện huyện Đắk Song năm 2025 09/08/2025 từ 07h30 - 14h30 Mất điện trạm T271 Thôn Bùng Binh - Nâm N'Jang. Đội quản lý điện Đăk Song Công ty TNHH MTV M&E miền Trung thi công nâng dung lượng TBA T271(ĐD475ĐSO) từ (50+50) kVA lên 250KVA công trình: Chống quá tải lưới điện huyện Đắk Song năm 2025

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Đắk Nông ngày 9/8/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất và chính xác về lịch cắt điện tại Đắk Nông để khán giả tiện theo dõi.