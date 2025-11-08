Lịch cúp điện hôm nay ngày 9/11/2025 tại Đắk Lắk

Lịch cúp điện phường Tuy Hòa

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 09/11/2025 từ 07h15 - 15h00 Mất điện trạm (T314) Cầu Hùng Vương, (T321) Nguyễn Huệ - Bà Triệu, (T322) Công ty Dược 5, (T324) Trường Chinh - Lý Thường Kiệt, (T313) Ngân hàng Sacombank, (T329) Nguyễn Huệ - Hùng Vương, (T315) Ngân hàng Công Thương, (T316) Cục thuế Tỉnh, (T317) Công ty Dược 1, (T318) Công ty Dược 2, (T319) Công ty Dược 3, (T320) Công ty Dược 4, (T323) Công ty Dược 6, (T330) Công ty TNHH Nam Hải. Đội quản lý điện Tuy Hòa Cắt điện để bảo trì, bão dưỡng lưới điện đảm bảo cấp điện ổn định, an toàn sau sáp nhập tỉnh theo CV 112/UBND của UBND Phường Tuy Hòa. Đội QLĐ Tuy Hòa Xử lý tiếp xúc và VSCN các đầu cáp ngầm ĐZ 22kV XT473/THO tại các cột 86, 87

Lịch cúp điện xã Sông Hinh

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 09/11/2025 từ 07h30 - 17h00 Mất điện trạm Buôn Thung, Buôn Thung 2, Buôn Thung 3_F460SHO, Trại Heo Buôn Thung. Đội quản lý điện Sông Hinh Công ty TNHH Xây lắp Kim Tiền thi công lắp xà, lắp chụp đầu cột, thay dây, dời LBFCO từ khoảng cột 175/37/16/37(ĐD474SHO) - 175/37/16/39(ĐD474SHO)

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ngày 9/11/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

