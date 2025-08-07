Lịch cúp điện hôm nay ngày 8/8/2025 tại Quảng Ngãi

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Quảng Ngãi ngày 8/8/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Kon Tum

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 08/08/2025 từ 07h30 - 09h00 Mất điện trạm Phan Đình Phùng. Đội quản lý điện Thành phố Kon Tum Thí nghiệm định kỳ TBA Phan Đình Phùng 08/08/2025 từ 09h00 - 10h30 Mất điện trạm Ngô Quyền 1. Đội quản lý điện Thành phố Kon Tum Thí nghiệm định kỳ TBA Ngô Quyền 1 08/08/2025 từ 10h30 - 12h00 Mất điện trạm Nguyễn Huệ 3. Đội quản lý điện Thành phố Kon Tum Thí nghiệm định kỳ TBA Nguyễn Huệ 3 08/08/2025 từ 13h30 - 15h00 Mất điện trạm Đào Duy Từ 1. Đội quản lý điện Thành phố Kon Tum Thí nghiệm định kỳ TBA Đào Duy Từ 1 08/08/2025 từ 15h00 - 16h30 Mất điện trạm Đắk Blà 1. Đội quản lý điện Thành phố Kon Tum Thí nghiệm định kỳ TBA Đắk Blà 1

Lịch cúp điện xã Sơn Tịnh

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 08/08/2025 từ 07h00 - 10h00 Mất điện trạm Tịnh Khê 6, Tịnh Khê 21, Chiếu Sáng Mỹ Khê - Trà Khúc 1. Đội quản lý điện Sơn Tịnh Dựng 01 cột BTLT 12 mét nâng cao độ võng qua đoạn qua trường tiểu học số 1 Tịnh Khê tại khoảng cột 34/4 -34/5 NR Tịnh Khê 6 - XT 471/MKH

Lịch cúp điện xã Sa Thầy

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 08/08/2025 từ 07h00 - 17h00 Mất điện trạm Rờ Kơi 2 (UB Rờ Kơi). Đội quản lý điện Sa Thầy Công Ty TNHH Thương mại và Xây Lộc Phát - Lắp đặt và đấu nối đóng điện nâng công suất TBA UB Rờ Kơi lên 3 pha 250kVA-22/0.4kV; - Đấu nối TBA Rờ Kơi 5; - Đấu nối TBA Nhơn Bình 2 08/08/2025 từ 13h30 - 17h00 Mất điện trạm TTCX Sa Nhơn, Đăk Tăng, Nhơn Bình. Đội quản lý điện Sa Thầy Công ty TNHH TM &XL Lộc Phát thi công tách lèo sang tải TBA Nhơn Bình 2

Lịch cúp điện xã Bình Sơn

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 08/08/2025 từ 07h30 - 11h45 Mất điện trạm Bình Thạnh 13. Đội quản lý điện Bình Sơn Tháo 03 lèo tại đỉnh cột TBA Binh Thạnh 13, XT 478/BCH bằng PP hotline Cải tạo nâng dung lượng TBA Bình Thạnh 13 từ 560kVA lên 630kVA, XT 478/BCH (công trình XDCB năm 2025) Đấu 03 lèo tại đỉnh cột TBA Binh Thạnh 13, XT 478/BCH bằng PP hotline 08/08/2025 từ 08h00 - 11h00 Mất điện trạm khu TĐC xứ Đồng Trì. Đội quản lý điện Bình Sơn Thay MBA Xứ đồng trì dung lượng 50kVA bằng MBA dung lượng 75kVA, XT 472/DQU (Quyết định số 525/QĐ-QNPC, ngày 16/7/2025) 08/08/2025 từ 13h30 - 17h15 Mất điện trạm Bình Thanh Tây 4. Đội quản lý điện Bình Sơn Tháo 03 lèo tại đỉnh cột TBA Binh Thanh Tây 4, XT 472/BNG bằng PP hotline Thay MBA Bình Thanh Tây 4 dung lượng 160kVA, XT 472/BNG (công trình XDCB năm 2025) Đấu 03 lèo tại đỉnh cột TBA Binh Thanh Tây 4, XT 472/BNG bằng PP hotline

Lịch cúp điện xã Mộ Đức

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 08/08/2025 từ 07h30 - 15h00 Mất điện trạm Đức Phong 10, Đức Phong 17. Đội quản lý điện Mộ Đức Thay 679m dây 3AV70+1AV50 bằng cáp vặn xoắn LV-ABC 4x70mm2 từ A-7 đến A-7-1/7 TBA Đức Phong 10;Thay 533 dây 3AV70+1AV50 bằng cáp vặn xoắn LV-ABC 4x70mm2 từ cột A-2 đến A-13 TBA Đức Phong 10

Lịch cúp điện xã Đăk Tô

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 08/08/2025 từ 08h00 - 11h00 Mất điện trạm thôn 2, Tân Cảnh. Đội quản lý điện Đăk Tô Bổ sung dầu máy biến áp, bảo dưỡng đầu cosin máy biến áp TBA THÔN 2 TÂN CẢNH 08/08/2025 từ 14h00 - 17h00 Mất điện trạm Khối 1. Đội quản lý điện Đăk Tô Chỉnh máy biến áp bị nghiêng, kiểm tra bảo dưỡng cosin máy biến áp Khối 1

Lịch cúp điện xã Bờ Y

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 08/08/2025 từ 08h00 - 15h00 Mất điện trạm Ngọc Yên. Đội quản lý điện Ngọc Hồi Công ty TNHH XD&TM Quang Vinh thi công lắp xà, sứ phụ kiện và đấu nối đường dây 22kV đi TBA Ngọc Hải 2 thuộc công trình HLT năm 2025

Lịch cúp điện xã Kon Plông

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 08/08/2025 từ 08h00 - 17h00 Mất điện trạm Kon Du 1, Kon Du 2, Kon Du 3,Kon Du 4, Măng Bành, Đăk Ne, Đăk Ne 2, thôn Nước La, Hồ B ĐắkLô, 100KVA Hầm phụ Đăk Lô. Đội quản lý điện Kon PLong Đội quản lý Điện Kon Plong chèn trụ đảm bảo an toàn tại khoảng trụ 477KPL_86/167-477KPL_86/168 kết hợp chặt hạ cây khô ngoài hành lang khi có sự đồng ý của cấp có thẩm quyền. - Công ty TNHH TM&DV Quang Vinh Kon Tum chỉnh lại các lèo chưa đảm bảo

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ngày 8/8/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất và chính xác về lịch cắt điện tại Quảng Ngãi để khán giả tiện theo dõi.