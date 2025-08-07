  • Zalo

Lịch cúp điện hôm nay ngày 8/8/2025 tại Khánh Hòa

Thông tin mới nhất về lịch cúp điện các khu vực tại Khánh Hòa ngày 8/8/2025 được cập nhật từ cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Khánh Hòa ngày 8/8/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Nha Trang

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

08/08/2025

từ 07h30 - 14h00

Mất điện trạm T.41C -ngay chắn đường sắt Hg lộ 45.Đội quản lý điện Trung tâm Nha TrangThi công cải tạo lưới điện hạ áp trạm T.41C

Lịch cúp điện phường Cam Ranh

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

08/08/2025

từ 08h00 - 15h00

Mất điện trạm T.4BCTN (08), T.4CTN ( 08 ), Đội quản lý điện Cam Ranh-Khánh SơnNâng công suất trạm T04CTN vị trí 471CRA_14/4

Lịch cúp điện phường Phan Rang

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

08/08/2025

từ 07h30 - 11h30

Mất điện trạm Nguyễn Thượng Hiền R1, trạm Tấn Tài.Đội quản lý điện Phan RangSửa chữa bảo dưỡng lưới điện

08/08/2025

từ 14h30 - 17h30

Mất điện trạm Tấn Lộc 2, Tấn Lộc 3, Tấn Tài 3.Đội quản lý điện Phan RangSửa chữa bảo dưỡng lưới điện

Lịch cúp điện xã Vĩnh Hải

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

08/08/2025

từ 07h00 - 11h00

Mất điện trạm Hòn Chồng.Đội quản lý điện Vĩnh HảiDi dời trụ hạ áp C34/C35C/5 (CTVH2504)

Lịch cúp điện xã Cam Lâm

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

08/08/2025

từ 07h30 - 11h00

Mất điện trạm G063B TT Cam Đức. Trạm G063C TT Cam Đức. Trạm G065B TT Cam Đức. Trạm G064 Cam Đức. Trạm G065 TT Cam Đức.Đội quản lý điện Cam LâmSiết tăng cường tiếp xúc kẹp IPC đấu lèo xuống 03FCO và lắp bộ chống rơi dây tại vị trí trụ 481T2.CRA_78; Xử lý tiếp xúc lưới điện trung áp, chụp Silicon LA.Bọc hóa cách điện các điểm hở trên lưới, phát quang.

Lịch cúp điện xã Diên Khánh

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

08/08/2025

từ 08h00 - 10h00

Mất điện trạm 130 - Diên Xuân.Đội quản lý điện Diên Khánh-Khánh VĩnhNCS trạm T.130 từ 25kVA lên thành 50kVA (theo PA 109)

08/08/2025

từ 10h30 - 11h20

Mất điện trạm 21 - Diên Lạc. Đội quản lý điện Diên Khánh-Khánh VĩnhTNĐK trạm T.21

08/08/2025

từ 13h00 - 13h50

Mất điện trạm 110 - Diên Lạc.Đội quản lý điện Diên Khánh-Khánh VĩnhTNĐK trạm T.110

08/08/2025

từ 14h00 - 14h50

Mất điện trạm 105 - Diên Lạc.Đội quản lý điện Diên Khánh-Khánh VĩnhTNĐK trạm T.105

08/08/2025

từ 14h00 - 16h00

Mất điện trạm 364 - Diên Điền.Đội quản lý điện Diên Khánh-Khánh VĩnhNCS trạm T.364 từ 160kVA lên thành 250kVA (theo QĐ 930)

08/08/2025

từ 16h00 - 16h50

Mất điện trạm Trạm 60 - Diên Lạc.Đội quản lý điện Diên Khánh-Khánh VĩnhTNĐK trạm T.60

Lịch cúp điện xã Ninh Hải

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

08/08/2025

từ 07h15 - 17h30

Mất điện trạm Nhơn Hải 2.Đội quản lý điện Ninh HảiSửa chữa lưới điện

08/08/2025

từ 08h00 - 09h00

Mất điện trạm Golden PlazaĐội quản lý điện Ninh HảiSửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện xã Thuận Nam

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

08/08/2025

từ 07h30 - 14h00

Mất điện trạm Vụ Bốn.Đội quản lý điện Thuận NamSang dây hạ áp, công tơ khách hàng từ trụ hiện hữu sang trụ trồng mới và nhổ trụ hạ áp hiện hữu

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ngày 8/8/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất và chính xác về lịch cắt điện tại Khánh Hòa để khán giả tiện theo dõi.

Nguyễn Nhạn
