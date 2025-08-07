Lịch cúp điện hôm nay ngày 8/8/2025 tại Khánh Hòa

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Khánh Hòa ngày 8/8/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Nha Trang

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 08/08/2025 từ 07h30 - 14h00 Mất điện trạm T.41C -ngay chắn đường sắt Hg lộ 45. Đội quản lý điện Trung tâm Nha Trang Thi công cải tạo lưới điện hạ áp trạm T.41C

Lịch cúp điện phường Cam Ranh

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 08/08/2025 từ 08h00 - 15h00 Mất điện trạm T.4BCTN (08), T.4CTN ( 08 ), Đội quản lý điện Cam Ranh-Khánh Sơn Nâng công suất trạm T04CTN vị trí 471CRA_14/4

Lịch cúp điện phường Phan Rang

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 08/08/2025 từ 07h30 - 11h30 Mất điện trạm Nguyễn Thượng Hiền R1, trạm Tấn Tài. Đội quản lý điện Phan Rang Sửa chữa bảo dưỡng lưới điện 08/08/2025 từ 14h30 - 17h30 Mất điện trạm Tấn Lộc 2, Tấn Lộc 3, Tấn Tài 3. Đội quản lý điện Phan Rang Sửa chữa bảo dưỡng lưới điện

Lịch cúp điện xã Vĩnh Hải

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 08/08/2025 từ 07h00 - 11h00 Mất điện trạm Hòn Chồng. Đội quản lý điện Vĩnh Hải Di dời trụ hạ áp C34/C35C/5 (CTVH2504)

Lịch cúp điện xã Cam Lâm

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 08/08/2025 từ 07h30 - 11h00 Mất điện trạm G063B TT Cam Đức. Trạm G063C TT Cam Đức. Trạm G065B TT Cam Đức. Trạm G064 Cam Đức. Trạm G065 TT Cam Đức. Đội quản lý điện Cam Lâm Siết tăng cường tiếp xúc kẹp IPC đấu lèo xuống 03FCO và lắp bộ chống rơi dây tại vị trí trụ 481T2.CRA_78; Xử lý tiếp xúc lưới điện trung áp, chụp Silicon LA.Bọc hóa cách điện các điểm hở trên lưới, phát quang.

Lịch cúp điện xã Diên Khánh

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 08/08/2025 từ 08h00 - 10h00 Mất điện trạm 130 - Diên Xuân. Đội quản lý điện Diên Khánh-Khánh Vĩnh NCS trạm T.130 từ 25kVA lên thành 50kVA (theo PA 109) 08/08/2025 từ 10h30 - 11h20 Mất điện trạm 21 - Diên Lạc. Đội quản lý điện Diên Khánh-Khánh Vĩnh TNĐK trạm T.21 08/08/2025 từ 13h00 - 13h50 Mất điện trạm 110 - Diên Lạc. Đội quản lý điện Diên Khánh-Khánh Vĩnh TNĐK trạm T.110 08/08/2025 từ 14h00 - 14h50 Mất điện trạm 105 - Diên Lạc. Đội quản lý điện Diên Khánh-Khánh Vĩnh TNĐK trạm T.105 08/08/2025 từ 14h00 - 16h00 Mất điện trạm 364 - Diên Điền. Đội quản lý điện Diên Khánh-Khánh Vĩnh NCS trạm T.364 từ 160kVA lên thành 250kVA (theo QĐ 930) 08/08/2025 từ 16h00 - 16h50 Mất điện trạm Trạm 60 - Diên Lạc. Đội quản lý điện Diên Khánh-Khánh Vĩnh TNĐK trạm T.60

Lịch cúp điện xã Ninh Hải

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 08/08/2025 từ 07h15 - 17h30 Mất điện trạm Nhơn Hải 2. Đội quản lý điện Ninh Hải Sửa chữa lưới điện 08/08/2025 từ 08h00 - 09h00 Mất điện trạm Golden Plaza Đội quản lý điện Ninh Hải Sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện xã Thuận Nam

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 08/08/2025 từ 07h30 - 14h00 Mất điện trạm Vụ Bốn. Đội quản lý điện Thuận Nam Sang dây hạ áp, công tơ khách hàng từ trụ hiện hữu sang trụ trồng mới và nhổ trụ hạ áp hiện hữu

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ngày 8/8/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất và chính xác về lịch cắt điện tại Khánh Hòa để khán giả tiện theo dõi.