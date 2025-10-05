Lịch cúp điện hôm nay ngày 06/10/2025 tại Quảng Trị

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Quảng Trị ngày 06/10/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Đồng Hới

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 06/10/2025 từ 06h30 - 10h30 Mất điện trạm biến áp Chợ Ga 2. Đội quản lý điện Đồпg Hới Nâng công suất TBA Chợ Ga 2 thuộc XT 471 DHO (XDCB)- Tách cung ĐZHT tại NL7-B-5 để san tải với TBA Chợ Ga 2

Lịch cúp điện phường Quảng Ninh

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 06/10/2025 từ 08h00 - 11h30 Mất điện trạm biến áp Phan Thành Chung - TXQT. Đội quản lý điện Thành Cổ ĐSCN-QTPC thay FCO TBA Phan Thành Chung

Lịch cúp điện xã Vĩnh Linh

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 06/10/2025 từ 07h30 - 09h00 Mất điện trạm biến áp AH2. Đội quản lý điện Vĩnh Linh TT TNĐ Q.Trị thí nghiệm định kỳ MOFTBAAH2 06/10/2025 từ 09h00 - 10h30 Mất điện trạm biến áp ISRAEL 1. Đội quản lý điện Vĩnh Linh TT TNĐ Q.Trị thí nghiệm định kỳ MOF TBA ISRAEL 1 06/10/2025 từ 10h30 - 12h30 Mất điện trạm biến áp PL2. Đội quản lý điện Vĩnh Linh TT TNĐ Q.Trị thí nghiệm định kỳ MOF TBA PL2

Lịch cúp điện xã Quảng Ninh

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 06/10/2025 từ 06h00 - 14h00 Mất điện trạm biến áp Thế Lộc. Đội quản lý điện Quảng Ninh Thay MBA, tủ điện hạ thế, cáp liên lạc nâng công suất TBA Thế Lộc 1 từ 50kVA-22/0,4kV lên 160kVA-22/0,4kV (ĐTXD 2025) 06/10/2025 từ 08h30 - 16h30 Mất điện trạm biến áp Hải Ninh 1. Đội quản lý điện Quảng Ninh Phục vụ công tác trung thế thuộc ĐTXD 2025 bổ sung (*)

Lịch cúp điện xã Trường Phú

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 06/10/2025 từ 07h30 - 12h00 Mất điện trạm biến áp Kiến Giang 3(IM, LH). Đội quản lý điện Lệ Thủy Tách cung san tải TBA Kiến Giang 3 với TBA Thôn Thượng Phong XT 474 Lệ Thủy (*) 06/10/2025 từ 13h30 - 17h00 Mất điện trạm biến áp Lộc Hạ 1. Đội quản lý điện Lệ Thủy Tách cung san tải TBA Lộc Hạ 1 với TBA Thôn Lộc Hạ XT 471 Lệ Thủy (*)

Lịch cúp điện xã Khe Sanh

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 06/10/2025 từ 07h00 - 09h00 Mất điện trạm biến áp Bến xe Khe Sanh. Đội quản lý điện Khe Sanh Đội QLĐ Khe SanhThay TI đo đếm KH Công ty TNHH MTV CC Mukdahan; XNDV Điện lực Quảng Trị CBM cấp độ 2 TBA Bến xe Khe Sanh

Lịch cúp điện xã Diên Sanh

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 06/10/2025 từ 06h00 - 17h00 Mất điện trạm biến áp Câu Nhi 2, Câu Nhi, Đông Sơn, Đông Trường, Hà Lộc, Lương Điền 2, Tân Hà, UBND Hải Phong, Văn Thạnh, Bơm Câu Nhi, Bơm Hà Cháu, Bơm Hậu Trường. Đội quản lý điện Hải Lăng UBND xã Nam Hải Lăng đề nghị cắt điện để chặt cây trước mùa mưa bão tại thôn Câu Nhi; Cty CP TV&XD Năng Lượng Xanh dựng cột, lắp xà và thay dây VT38-59 XT 477 TC Mỹ Chánh (ĐTXD 2025)

Lịch cúp điện xã Hướng Hiệp

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 06/10/2025 từ 07h00 - 10h00 Mất điện trạm biến áp trung tâm Y Tế Làng Cát (Đakrông 4). Đội quản lý điện ĐaKrông Đội QLĐ Đakrông thay thế tủ điện hạ áp, tháo lắp thiết bị, phụ kiện tủ điện TBA trung tâm Y Tế Làng Cát (SCTX) 06/10/2025 từ 14h00 - 17h00 Mất điện trạm biến áp Tuấn Hoàng. Đội quản lý điện ĐaKrông Công ty TNHH MTV Nguyễn Tuấn Hoàng xử lý tiếp xúc cáp tổng và thay thế atm hư hỏng ( Khách hàng đề nghị cắt điện)

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Trị ngày 06/10/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Quảng Trị để khán giả tiện theo dõi.