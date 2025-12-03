Lịch cúp điện hôm nay ngày 4/12/2025 tại Thành phố Huế

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Thành phố Huế ngày 4/12/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Phú Bài

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 04/12/2025 từ 07h30 - 11h30 Mất điện trạm bê tông Đồng Tâm. Đội quản lý điện Hương Thủy Thay TI định kỳ TBA BT Đồng Tâm

Lịch cúp điện phường Hương Trà

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 04/12/2025 từ 07h00 - 14h00 Mất điện trạm Triều Sơn Trung 2, bơm Tây Toàn, xăng Bao Vinh. Đội quản lý điện Hương Trà Kéo dây chống sét từ VT 55 đến 62 XT 474 Huế 2CBM TI474 Huế 2Xử lý tồn tại ĐD trục chính XT 474 Huế 2 04/12/2025 từ 07h00 - 17h00 Mất điện trạm An Thuận, Giáp Trung, Triều Sơn Trung, Vân Cù 2, Vân Cù 1, Vân Cù 3, Vân Cù 4, Giáp Đông, Vân Cù 5, bơm Đông Toàn. Đội quản lý điện Hương Trà Kéo dây chống sét từ VT 99 đến 115 XT 474 Huế 2Xử lý tồn tại ĐD trục chính XT 474 Huế 2

Lịch cúp điện phường Thuận An

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 04/12/2025 từ 07h00 - 12h00 Mất điện trạm Phú Tân 3, bơm Phú Mỹ 6, Chiếu Sáng 3 (Chợ Mai - Tân Mỹ). Đội quản lý điện Phú Vang Đấu nối đường dây và TBA Phú Mỹ Thượng 1, TBA Phú Mỹ Thượng 2 vào VT 58 XT 478 Huế 3

Lịch cúp điện xã A Lưới 2

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 04/12/2025 từ 08h00 - 13h00 Mất điện trạm Hương Lâm 3, T2 A Lin. Đội quản lý điện A Lưới Nâng chụp, chuyển lưới tại VT A15 đến A16

Lịch cúp điện xã Chân Mây - Lăng Cô

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 04/12/2025 từ 08h00 - 13h00 Mất điện trạm Đá Bạc 2 (BBNT), KTĐ Đá Bạc (BBNT), Mỏ Đá Lộc Điền 2, Cây Xăng Lộc Điền, Mỏ Đá Lộc Điền, cây xăng Bạch Thạch, chiếu sáng Quốc Lộ T1. Đội quản lý điện Phú Lộc Lắp chụp cột vị trí 84/17 XT 472 TC Phú Lộc

Lịch cúp điện xã Quảng Điền

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 04/12/2025 từ 07h00 - 17h00 Mất điện trạm Đông Xuyên, La Văn Hạ, Phú Lương A, bơm Đông Toàn. Đội quản lý điện Quảng Điền Thay sứ, bulong từ 105/21 đến 105/38 và nhánh rẽ đi TBA Đông Xuyên

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn Thành phố Huế ngày 04/12/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Thành phố Huế để khán giả tiện theo dõi.