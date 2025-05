Lịch cúp điện hôm nay ngày 31/05/2025 tại Cần Thơ

31/05/2025 từ 07h30 - 08h00

Mất điện Đài viễn thông khu vực 2(vinaphone), Điện báo điện thoại, Xí Nghiệp Dược TW 3, Cơ Khí An Nghiệp, Bảo hiểm xã hội Cần Thơ, Lò Mổ, Trường THPT An Khánh, NXB Giáo dục, Hẻm liên tổ 12-20, Một phần đường Nguyễn Văn Cừ nd từ đầu đường Trần Nam Phú đến Cầu Rạch Ngỗng vào hẻm Lò Mổ và hẻm liên tổ 12-20, một phần đường Hồ Búng Xáng phường An Khánh, quận Ninh Kiều.

Điện lực Ninh Kiều

Bảo trì và sửa chữa lưới điện