Lịch cúp điện hôm nay ngày 30/7/2025 tại Thành phố Huế

30/07/2025 từ 05h30 - 07h00

Mất điện trạm Khối An Ninh Công An Tỉnh và nhà làm việc Khối An Ninh Công An Tỉnh.

Đội quản lý điện Nam Sông Hương

Xử lý phát nhiệt cáp tổng hạ thế TBA Khối AN CA tỉnh T1 và xử lý chảy dầu MBA T2 Khối AN CA tỉnh