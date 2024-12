Lịch cúp điện hôm nay ngày 30/12/2024 tại Cần Thơ

30/12/2024 từ 13h00 - 14h30

Mất điện một phần các ấp Thới An, Thới An A, Thới An B, Thới Thạnh, An Thạnh, Thới Giai, Bình Xuân thuộc xã Giai Xuân, huyện Phong Điền.

Điện lực Phong Điền

Thực hiện các công việc thí nghiệm, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống điện trung, hạ áp