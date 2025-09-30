Lịch cúp điện hôm nay ngày 30/09/2025 tại Gia Lai

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Gia Lai ngày 30/9/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Quy Nhơn

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 30/09/2025 từ 05h45 - 10h30 Mất điện trạm Trung Chuyển Xi Măng 2, Cảng QN 1, CN Hóa Dầu ĐN, Kho Xăng Dầu, Hải Quan Cảng Quy Nhơn, Thành Thành Công, Trung chuyển xi măng, Xi măng VICEM Hải Vân. Đội quản lý điện Quy Nhơn Công ty TNHH XDTM An Doanh Phát: Đấu nối ĐD 22kV cáp ngầm (XDM) vào tủ RMU, lắp mới DCL, thu hồi ĐD 22kV Tại LBS ngăn dự phòng tủ RMU Cảng QN 1 XT 475/CQN, Tủ RMU liên lạc Cảng (XDM), từ cột 21 đến cột 25 XT 473/CQN 30/09/2025 từ 05h45 - 17h00 Mất điện nhánh rẽ trạm biến áp Cảng Quy Nhơn 3, trạm Dăm Bạch Đàn. Đội quản lý điện Quy Nhơn Công ty TNHH XDTM An Doanh Phát: Đấu nối ĐD 22kV cáp ngầm (XDM) vào tủ RMU (XDM), chuyển đấu TBA Dăm Bạch Đàn Tại tủ RMU Dăm Bạch Đàn (XDM), tủ đo đếm trung thế, ngăn tủ LBS NR Cấu Cảng 1 tại tủ RMU Cấu Cảng XT 473/CQN

Lịch cúp điện phường AyunPa

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 30/09/2025 từ 06h30 - 12h50 Mất điện trạm UBND Thị Trấn, Lý Thái Tổ, Lê Hồng Phong, Viễn Thông. Đội quản lý điện Ayun Pa Đội QLĐ Ayun Pa xử lý mất an toàn tại cột 2/12 XT 473APA theo kiến nghị của khách hàng và kết hợp lắp đặt 01 bộ LBS, lắp 01 bộ TU, thay 06 bộ giáo níu thành 06 bộ khóa néo dây bọc và đấu nối tại vị trí 2/12 XT 473APA

Lịch cúp điện xã Tây Sơn

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 30/09/2025 từ 07h45 - 09h15 Mất điện trạm Vĩnh Khương. Đội quản lý điện Phú Phong Tổ QLKT - Đội QLĐ Phú PhongBảo dưỡng và xử lý tiếp xúc đầu trên ATM tổng TBA Vĩnh Khương (C47A/2/9-XT471/TCVTH) 30/09/2025 từ 11h15 - 13h15 Mất điện trạm bơm Định Quang. Đội quản lý điện Phú Phong Tổ QLKT+ Tổ QLKD - Đội QLĐ Phú PhongThay định kỳ công tơ và bảo dưỡng TBA TBA Bơm Định Quang (C134) -XT473ĐOPH

Lịch cúp điện xã Phù Cát

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 30/09/2025 từ 07h30 - 17h30 Mất điện trạm ĐMTMN Txcom, ĐMTMN Solar, ĐMTMN ADC VN. Đội quản lý điện Phù Cát Công ty cổ phần cơ điện CTH - Di dời cột, ĐZ 22kV - Từ cột 131/64/9 đến cột 131/64/15 NR ĐMT Solar – XT 477/PCA

Lịch cúp điện xã Mang Yang

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 30/09/2025 từ 08h00 - 12h00 Mất điện trạm Dơ Nâu. Đội quản lý điện Mang Yang Công ty TNHH MTV Quang Trang thay MBA và tủ điện TBA Dơ Nâu 30/09/2025 từ 09h00 - 13h00 Mất điện trạm Đăk Quát. Đội quản lý điện Mang Yang Công ty TNHH MTV Quang Trang thay MBA và tủ điện TBA Đăk Quát

Lịch cúp điện xã Đak Đoa

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 30/09/2025 từ 08h00 - 12h00 Mất điện trạm Đồi Tranh 1. Đội quản lý điện Đăk Đoa Đội QLĐ Đak Đoa : Dời cột ĐZHA thuộc TBA Đồi Tranh 1 XT 473TG.HRO theo đơn kiến nghị của khách hàng tại vị trí cột : 8H, 9H. 30/09/2025 từ 13h00 - 16h30 Mất điện trạm Bông Grai, Đặng Anh Ngọc, AYIL. Đội quản lý điện Đăk Đoa Công ty TNHH MTV Minh Mạnh Phát: - Lắp CĐC tại trụ 473/F19/103/39 XT 473TG.HRO - Kéo rải căng dây từ khoảng trụ 103/39 đến trụ 103/39/1 XT 473TG.HRO - Kéo rải căng dây từ khoảng trụ 103/39/15 đến trụ -103/49A XT 473TG.HRO - Đấu nối TBA Bông Grai 2 ( XDM )tại trụ 103/49A XT 473TG.HRO

Lịch cúp điện xã Chư Sê

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 30/09/2025 từ 07h30 - 10h30 Mất điện trạm Cách Mạng, Lê Duẩn, Phan Đình Phùng. Đội quản lý điện Chư Sê Tách lưới ĐZ 0.4kv tại trụ 478CSE/87 và trụ 1CM/7H ,đấu nối ĐZ 0.4KV tại trụ 478/CSE/88 và trụ 1CM/7/4H thuộc TBA Cách Mạng. Tách lưới ĐZ 0.4KV tại trụ 1LD/63/11H,đấu nối ĐZ 0.4KV tại trụ 1LD/63/16H thuộc TBA Lê Duẩn. Tách lưới ĐZ 0.4KV tại trụ 1PDP/1P/4H ,đấu nối ĐZ 0.4KV tại trụ 1PDP/1P/4/5H thuộc TBA Phan Đình Phùng 30/09/2025 từ 07h30 - 11h00 Mất điện trạm Chư Sê, NLMT Solar Vidigi, NLMT Solar Vano. Đội quản lý điện Chư Sê Đội thí nghiệm Điện Gia Lai: Kiểm định MOF các TBA NLMT VDIGHI, VaNo 30/09/2025 từ 13h30 - 14h30 Mất điện trạm NLMT Trọng Hiệp, Hùng Vương. Đội quản lý điện Chư Sê Đội thí nghiệm Điện Gia Lai: Kiểm định MOF các TBA NLMT Trọng Hiệp và tách lưới hạ áp tại ĐZ 0.4KV thuộc TBA Hùng Vương tại các vị trí trụ 2HV/37/3H và trụ 41 XT 473CSE 30/09/2025 từ 15h00 - 17h00 Mất điện trạm NM Bông-50KVA và công ty cổ phần Bông Việt Nam. Đội quản lý điện Chư Sê Đội thí nghiệm Điện Gia Lai: Kiểm định MOF các TBA NLMT Cty BôngViệt Nam

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Gia Lai ngày 30/9/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Gia Lai để khán giả tiện theo dõi.