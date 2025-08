Lịch cúp điện hôm nay ngày 3/8/2025 tại Thành phố Huế

03/08/2025 từ 07h30 - 12h30

Mất điện trạm biến áp Đông An, Văn Phòng SGH Lô 1, Sunjin AT & C Vina, công ty Thạch Anh (LUX QUARTZ VN), Nakamoto, Billion Max, Billion Max 3, Billion Max 4, Bơm Nước Thải SGH, Vinfast Lộc Vĩnh, Malpensa Plant, TC Dự án JON72, Okura.

Đội quản lý điện Phú Lộc

Đấu nối 0,2km dây AC-240 và cáp ngầm vị trí 42/2, đấu nối 0,28km dây AC-240 và chỉnh cột nghiêng vị trí 42/8 XT 479 Chân Mây phục vụ xây dựng Khu công nghiệp và phi thuế quan