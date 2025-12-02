Lịch cúp điện hôm nay ngày 3/12/2025 tại Thành phố Huế

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Thành phố Huế ngày 3/12/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Thuận An

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 03/12/2025 từ 07h00 - 16h30 Mất điện trạm Dưỡng Mong A, Dưỡng Mong B, Bơm Vinh Thái 3 (Hà Trữ B), Thanh Lam Bồ, Vinh Thái (điểm đo 3), Bơm Dưỡng Mong B (HTX NN Phú Gia), Bơm Dưỡng Mong (Thủy Lợi Huế), Bơm Bàu Kênh, Bơm Thanh Lam Bồ, Bơm Thái Phú (HTX NN Vinh Thái). Đội quản lý điện Phú Vang Thay cột, dây từ VT 58B/1 đến VT 58B/28 XT 471 Dưỡng Mong.

Lịch cúp điện xã Chân Mây - Lăng Cô

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 03/12/2025 từ 08h00 - 16h00 Mất điện trạm Hói Dừa, Hói Mít, Hói Mít 2, Sao Biển Bé Đen, Đồn Biên Phòng 236, Hải Vân (BBNT), ĐC Lăng Cô (BBNT), Lộc Hải 10 (BBNT), Lộc Hải 5 (BBNT), Thu Phí Hầm Phước Tượng - Phú Gia, Hói Dừa 2, Lộc Hải 8 (BBNT). Đội quản lý điện Phú Lộc Công ty Hoàng Duy Đấu nối đường dây 22kV cấp điện TBA Chợ Nam Việt (560kVA) tại vị trí 97 XT 472 Lăng Cô, thay cột BTLT-14 vị trí 100/24, 100/25, 100/26, lắp chụp cột vị trí 105, 116 XT 472 Lăng Cô nâng cao khoảng cách vượt đường đảm bảo giao thông. Đội Phú Lộc Thay chuỗi cách điện chống tuột dây khoảng néo vượt sông tại vị trí 100/12 đến 100/13 XT 472 Lăng Cô, lắp chụp đầu cột vị trí 100/41, nối dây vị trí 100/39 XT 472 Lăng Cô

Lịch cúp điện phường Phong Thái

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 03/12/2025 từ 07h30 - 16h30 Mất điện trạm Bồ Điền 2, Bơm Phong Hiền, Hiền Lương 1, Hiền Lương 2, Thượng An 2, Ủy Ban Phong Hiền, Phú Lễ 1, An Lỗ, An Lỗ 2, Bồ Điền 4. Đội quản lý điện Phong Điền Kéo dây, lắp xà sứ tại vị trí 39 XT 472 An Lỗ, đấu nối ĐD 22 kV rẽ TBA Phú Lễ 3 (XDM)Xử lý tồn tại lưới điện trong phạm vi cắt điện

Lịch cúp điện xã A Lưới 2

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 03/12/2025 từ 07h30 - 17h00 Mất điện trạm BTS Viettel 304, Chốt Dân Quân Nhâm, ĐBP Nhâm, T4 TĐ A Lưới. Đội quản lý điện A Lưới Nâng khoảng cách pha đất VT46/76/26 đến VT46/76/27

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn Thành phố Huế ngày 03/12/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Thành phố Huế để khán giả tiện theo dõi.