Lịch cúp điện hôm nay ngày 3/12/2025 tại Quảng Ngãi

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Quảng Ngãi ngày 3/12/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Kon Tum

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 03/12/2025 từ 08h00 - 09h30 Mất điện trạm Kem Thanh Nữ, UB P. Nguyễn Trãi. Đội quản lý điện Thành phố Kon Tum Đội QLĐ TP Kon Tum thực hiện vệ sinh tu bổ cáp lực hạ thế, MBA, phát quang, để chuẩn bị cho sự kiện cấp điện dịp Lễ Noel, Tết dương lịch tại TBA Kem Thanh Nữ. Đội QLĐ TP Kon Tum thực hiện vệ sinh tu bổ cáp lực hạ thế, MBA, phát quang, để chuẩn bị cho sự kiện cấp điện dịp Lễ Noel, Tết dương lịch tại TBA UB P Nguyễn Trãi. 03/12/2025 từ 10h00 - 11h30 Mất điện trạm Tân Điền, Thôn 4 Chư Hreng. Đội quản lý điện Thành phố Kon Tum Đội QLĐ TP Kon Tum thực hiện vệ sinh tu bổ cáp lực hạ thế, MBA, phát quang, để chuẩn bị cho sự kiện cấp điện dịp Lễ Noel, Tết dương lịch tại TBA Tân Điền. Đội QLĐ TP Kon Tum thực hiện vệ sinh tu bổ cáp lực hạ thế, MBA, phát quang, để chuẩn bị cho sự kiện cấp điện dịp Lễ Noel, Tết dương lịch tại TBA Thôn 4 ChưHreng. 03/12/2025 từ 14h00 - 15h30 Mất điện trạm Tà Rộp, Vinh Quang 2A, Đội quản lý điện Thành phố Kon Tum Đội QLĐ TP Kon Tum thực hiện vệ sinh tu bổ cáp lực hạ thế, MBA, phát quang, để chuẩn bị cho sự kiện cấp điện dịp Lễ Noel, Tết dương lịch tại TBA Tà Rộp. Đội QLĐ TP Kon Tum thực hiện vệ sinh tu bổ cáp lực hạ thế, MBA, phát quang, để chuẩn bị cho sự kiện cấp điện dịp Lễ Noel, Tết dương lịch tại TBA Vinh Quang 2A. 03/12/2025 từ 15h40 - 17h00 Mất điện trạm Vinh Quang 4. Đội quản lý điện Thành phố Kon Tum Đội QLĐ TP Kon Tum thực hiện vệ sinh tu bổ cáp lực hạ thế, MBA, phát quang, để chuẩn bị cho sự kiện cấp điện dịp Lễ Noel, Tết dương lịch tại TBA Vinh Quang 4

Lịch cúp điện xã Bờ Y

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 03/12/2025 từ 08h00 - 17h00 Mất điện trạm Chợ Bờ Y, Đắk Mế 1. Đội quản lý điện Ngọc Hồi Xí nghiệp Dịch vụ điện lực Kon Tum thi công chèn trụ xử lý an toàn tại vị trí 119/3 đến 119/4 đường dây 22kV đi TBA chợ Bờ Y, lắp xà, cách điện, móc dây tại vị trí trụ TBA chợ Bờ Y; Nâng công suất TBA Đăk Mế 1 lên 160kVA thuộc công trình Hoàn thiện lưới điện THA khu vực phía Bắc huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum năm 2025

Lịch cúp điện xã Nghĩa Hành

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 03/12/2025 từ 07h30 - 15h30 Mất điện trạm Phục vụ cây ăn quả Gò Om, Hành Minh 7, Trang trại Long Bàng - XT479/E16.5. Đội quản lý điện Nghĩa Hành Thay 3036m dây 4AV50 và 2AV50 lên dây ABC 4x50 và ABC2x50 và phụ kiện đoạn từ TBA-I/24, TBA-I/1/9, TBA-II/24 thuộc đường dây 0,4kV sau TBA Hành Minh 7

Lịch cúp điện xã Mộ Đức

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 03/12/2025 từ 08h00 - 12h00 Mất điện trạm Đức Phong 10. Đội quản lý điện Mộ Đức Thay vỏ tủ điện TBA Đức Phong 10 03/12/2025 từ 13h00 - 17h00 Mất điện trạm Đức Phong 5, Đức Phong 11. Đội quản lý điện Mộ Đức Thay vỏ tủ điện TBA Đức Phong 5

Lịch cúp điện xã Đăk Hà

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 03/12/2025 từ 08h00 - 14h00 Mất điện trạm T2 Đắk La, Làng Thái. Đội quản lý điện Đăk Hà Công ty TNHH tư vấn và xây dựng DQT thi công đấu nối ĐZ trung thế và TBA đập Đăk Trít tại vị trí BT 475DAHA_113/15 thuộc XT 475. 03/12/2025 từ 08h00 - 12h00 Mất điện trạm Hà Mòn 1, Hà Mòn 2, Quyết Thắng, Hà Mòn 3-1, ĐMT Thảo Nguyên Xanh. Đội quản lý điện Đăk Hà Đội quản lý điện Đăk Hà tháo LBS 477/186/2 T2 Hà Mòn.

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ngày 03/12/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

