Lịch cúp điện hôm nay ngày 3/11/2025 tại Quảng Trị

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Quảng Trị ngày 3/11/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Quảng Trị

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 03/11/2025 từ 07h30 - 11h30 Mất điện trạm chi cục Thuế - TXQT. Đội quản lý điện Thành Cổ UBND Phường Quảng Trị đề nghị cắt điện để phát quang HLT; Đội Sửa chữa nóng lưới điện - QTPC tách, đấu lèo Hotline VT13/22/1 XT 471 Thành Cổ; Cty CP tập đoàn Sông Hàn lắp xà lắp FCO VT13/22/8 XT 471 TC Thành Cổ rẽ TBA Lý Thường Kiệt (FCO471-7/8 Lý Thường Kiệt), đấu nối ĐZ rẽ TBA Lê Thế Tiết XDM tại VT13/22/10 XT 471 TC Thành Cổ (S=400kVA) (ĐTXD 2025) 03/11/2025 từ 07h30 - 16h00 Mất điện trạm Lý Thường Kiệt - TXQT. Đội quản lý điện Thành Cổ UBND Phường Quảng Trị đề nghị cắt điện phát quang HLT; Cty CP tập đoàn Sông Hàn lắp xà lắp FCO đấu nối ĐZ rẽ TBA Lê Thế Tiết XDM

Lịch cúp điện phường Đông Hà

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 03/11/2025 từ 07h00 - 15h00 Mất điện trạm khu phố Tây Trì. Đội quản lý điện Đông Hà Ép lèo VT 87, lắp DPT và di dời DCL475-7/90 Khóa Bảo về lắp đặt tại VT100 - XT 475 ĐHA (ĐTXD 2025)

Lịch cúp điện xã Đồng Lê

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 03/11/2025 từ 08h00 - 11h00 Mất điện trạm Xuân Mai 4. Đội quản lý điện Tuyên Hóa Nâng tủ hạ thế, tủ tụ bù TBA (*) 03/11/2025 từ 14h00 - 16h00 Mất điện trạm Nam Sơn. Đội quản lý điện Tuyên Hóa Thay hệ thống đo đếm TBA (*)

Lịch cúp điện xã Trường Phú

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 03/11/2025 từ 07h00 - 10h30 Mất điện trạm Hoàng Trung Lộc 1 (FDC) và trạm Hoàng Lại Ngô (FDF). Đội quản lý điện Lệ Thủy Thí nghiệm LBS478/16 TC Mỹ Đức vị trí M77/16 XT 478 Áng Sơn (*)

Lịch cúp điện xã Diên Sanh

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 03/11/2025 từ 07h00 - 17h00 Mất điện trạm Bơm Thiện Tây. Đội quản lý điện Hải Lăng Nâng dung lượng MBA TBA Bơm Thiện Tây từ 180kvA lên 400kvA (theo phương án số: 152/PA-ĐHL ngày 21/10/2025)

Lịch cúp điện xã Cam Lộ

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 03/11/2025 từ 07h30 - 11h30 Mất điện trạm Tân Lâm 1. Đội quản lý điện Cam Lộ UBND xã Cam Lộ đề nghị cắt điện để xử lý hành lang đi qua thôn Tân Xuân 1; Đội QLĐ Cam Lộ kết hợp lắp chụp hạ thế nâng cao ĐZ tại VTB-8/3 đến VTB-8/4 thuộc XTB sau TBA Tân Lâm 1 (SCTX 2025) 03/11/2025 từ 07h30 - 09h00 Mất điện trạm Đại Đội 2. Đội quản lý điện Cam Lộ Thay định kỳ TI TBA Đại đội 2 (SCTX 2025) 03/11/2025 từ 09h30 - 11h00 Mất điện trạm Việt Ren. Đội quản lý điện Cam Lộ Thay định kỳ TI TBA BTLT Việt Ren (SCTX 2025)

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Trị ngày 3/11/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Quảng Trị để khán giả tiện theo dõi.