Lịch cúp điện hôm nay ngày 3/11/2025 tại Đà Nẵng

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Đà Nẵng ngày 3/11/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Cẩm Lệ

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 03/11/2025 từ 13h00 - 17h00 Mất điện trạm Hòa Xuân 1A-T1. Đội quản lý điện Cẩm Lệ Cố định cáp ngầm, lắp xà, TLV, FCO, làm cò lèo, lắp giáp níu, đấu lèo mang điện đến 03 đầu FCO cắt (TBA PC3 Invest Xây dựng mới) tại TBA Hòa Xuân 1A T1 - Đz 483HXU. Công trình TCĐN: Cấp điện Trụ sở làm việc Công ty CP PC3-Invest

Lịch cúp điện phường Hải Châu

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 03/11/2025 từ 13h30 - 17h30 Mất điện trạm Dân Dụng Bảo Hiểm Xã Hội. Đội quản lý điện Hải Châu Thay tủ điện trạm TBA DD Bảo Hiểm Xã Hội – 475CLA. (SCL 2025)

Lịch cúp điện phường Hội An

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 03/11/2025 từ 08h00 - 14h30 Mất điện trạm Phước Thịnh (palm Garden). Đội quản lý điện Hội An ĐQLĐ Hội An đăng ký thay thế FCO TBA Palm Garden (Phước Thịnh) XT 474 HAN theo yêu cầu của Khách hàng. (XLMAT)

Lịch cúp điện phường An Hải

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 03/11/2025 từ 07h30 - 15h30 Mất điện trạm khách sạn Hoàng Lan, Lê Hữu Trác T2. Đội quản lý điện Sơn Trà Chuyển đấu nối ĐZHA từ cột cũ sang cột mới sau TBA KS Hoàng Lan đz 473 T2.NHS và TBA Lê Hữu Trác T2 đz 477 T2.NHS Xử lý đơn thư kiệt K211 Nguyễn Văn Thoại

Lịch cúp điện phường Bàn Thạch

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 03/11/2025 từ 07h15 - 09h00 Mất điện trạm khu dân cư số 7, phân bón hữu cơ. Đội quản lý điện Tam Kỳ ĐQLĐ Tam Kỳ phối hợp với XNDV ĐL Quảng Nam CBM TBA KDC số 7 XT 477TTH 03/11/2025 từ 09h00 - 10h45 Mất điện trạm Thái Phiên, Nguyễn Du 3. Đội quản lý điện Tam Kỳ ĐQLĐ Tam Kỳ phối hợp với XNDV ĐL Quảng Nam CBM TBA Nguyễn Du 3 XT 478TKY 03/11/2025 từ 13h15 - 15h00 Mất điện trạm khu dân cư N14. Đội quản lý điện Tam Kỳ ĐQLĐ Tam Kỳ phối hợp với XNDV ĐL Quảng Nam CBM TBA KDC N14 XT 472TKY 03/11/2025 từ 15h00 - 16h45 Mất điện trạm Trường Xuân 7, Trường Xuân 8. Đội quản lý điện Tam Kỳ ĐQLĐ Tam Kỳ phối hợp XNDV ĐL Quảng Nam CBM ĐZ 22kV cáp ngầm và MBA TBA Trường Xuân 7 XT 478TKY

Lịch cúp điện xã Bà Nà

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 03/11/2025 từ 07h00 - 11h30 Mất điện trạm thôn La Châu. Đội quản lý điện Hòa Vang Di dời đường dây hạ áp tại các vị trí A/1, A/2, A/4 qua cột xây dựng mới liền kề thuộc ĐZHA TBA Thôn La Châu - 473HPH (CT CQT TBA 2025). 03/11/2025 từ 07h00 - 17h00 Mất điện trạm thôn Phú Sơn. Đội quản lý điện Hòa Vang Đào thu hồi móng và cột hạ áp hiện trạng; đúc móng và dựng cột trung áp BTLT – 16m; Di dời DZHT hiện trạng sang cột trung áp dựng mới; Di dời hộp công tơ, điện kế khách hàng sang cột dựng mới tại cột hạ áp B8 thuộc TBA Thôn Phú Sơn - XT 473HPH. 03/11/2025 từ 07h30 - 11h00 Mất điện trạm Cẩm Toại Trung 5, Cẩm Toại Trung 4, Cẩm Toại Trung 2. Đội quản lý điện Hòa Vang Thay FCO pha bìa đầu tuyến TBA Cẩm Toại Trung 2 bị hỏng tại VT 53/1/9/1-473HPH

Lịch cúp điện xã Núi Thành

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 03/11/2025 từ 08h00 - 11h00 Mất điện trạm Tam Hoà 2-3. Đội quản lý điện Núi Thành - Công ty TNHH MTV ĐT& XD Tân Hoàng Phát đăng ký:+ Đấu nối đường dây hạ thế XDM tại trụ B-9/16, A-6/16 thuộc TBA Tam Hòa 2-3 XT 471 TAN+ Tháo đấu nối đường dây hạ thế tại trụ B-9, A-6 thuộc TBA Tam Hòa 2-3 XT 471 TAN(XDCB 2026)- ĐQLĐ Núi Thành đăng ký đóng điện xung kích ĐZ, TBA Tam Hòa 15 XT 471 TAN* Sau công tác: Khoá F79 MC Tam Hòa để đóng điện* Trước khi đóng điện: Đơn vị QLVH gửi biên bản nghiệm thu công trình và khẳng định các thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện và đề nghị đóng điện, ban hành sơ đồ nguyên lý 03/11/2025 từ 08h00 - 11h00 Mất điện trạm Tam Hòa 5, Đông Thạnh Tây. Đội quản lý điện Núi Thành Công ty TNHH MTV ĐT& XD Tân Hoàng Phát đăng ký: Đấu nối ĐZ 0.4 KV tại trụ A-24 thuộc TBA Tam Hòa 5 XT 471 TAN và tại trụ C-7 thuộc TBA Đông Thạnh Tây XT 471 TAN. Tháo đấu nối ĐZ 0.4 KV tại trụ A-9 thuộc TBA Tam Hòa 5 XT 471 TAN và tại trụ C-1 thuộc TBA Đông Thạnh Tây XT 471 TAN(XDCB 2026). ĐQLĐ Núi Thành đăng ký đóng điện xung kích ĐZ, TBA Tam Hòa 16 XT 471 TAN * Sau công tác: Khoá F79 MC Tam Hòa để đóng điện. * Trước khi đóng điện: Đơn vị QLVH gửi biên bản nghiệm thu công trình và khẳng định các thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện và đề nghị đóng điện, ban hành sơ đồ nguyên lý.

Lịch cúp điện xã Quế Sơn

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 03/11/2025 từ 07h30 - 11h00 Mất điện trạm Gạch Tuynel Ngọc Anh, Thảo Kiên_NLMT, Tuấn Phong_NLMT Đội quản lý điện Quế Sơn ĐQLĐ Quế Sơn: Đấu lèo lại trụ 50 XT 372TG.DHO và chuyển nấc phân áp TBA Gạch tuy Nen Ngọc Anh qua vận hành cấp điện áp 35kV (chuyển về KLCB)

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh TP Đà Nẵng ngày 3/11/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Đà Nẵng để khán giả tiện theo dõi.