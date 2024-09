Lịch cúp điện hôm nay ngày 29/9/2024 tại An Giang

29/09/2024 từ 07h00 - 18h00

Mất điện một số khu vực trên địa bàn huyện An Phú, gồm: một phần thị trấn An Phú (TL 956 từ Phước Hưng đến khóm An Thạnh), bao gồm Trung tâm hành chính huyện An Phú và thị trấn An Phú. Mất điện xã Khánh Bình, một phần thị trấn Long Bình, một phần xã Quốc Thái và Nhơn Hội (từ Đồng Ki đến Ban TQ ấp Tắc Trúc xã Nhơn Hội) thuộc huyện An Phú. Mất điện một phần huyện Kohthom, tỉnh KalDal - Campuchia. Mất điện xã Phước Hưng, Quốc Thái, Khánh An, Khánh Bình, thị trấn Long Bình. Mất điện xã Nhơn Hội (Tỉnh lộ 957 từ giáp Quốc Thái đến ấp Tắt Trúc), huyện An Phú. Mất điện các xã Vĩnh Hội Đông, Đa Phước, Phú Hội, Nhơn Hội, huyện An Phú.

Điện lực Châu Đức

Bảo trì và sửa chữa lưới điện