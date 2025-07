Lịch cúp điện hôm nay ngày 29/7/2025 tại Đà Nẵng

29/07/2025 từ 05h00 - 16h00

Mất điện trạm An Mỹ 2 (CRK), Tôn Đức Thắng (CRI), 607 T5 (CJC1), Trà Quế 3 (CLQ1).

Đội quản lý điện Hội An

ĐQLĐ Hội An: + Dựng trụ, lắp xà san dây trung thế tại trụ 60 và 74 thuộc XT 476HAN (Công trình XDCB 2025) + Thay dây TLV để đo dòng rò trung thế tại TBA An Mỹ 2 XT 476HAN (SCTX năm 2025) - Công ty TNHH Tư vấn xây dựng và thương mại An Quân: Dựng trụ, lắp xà san dây trung thế tại trụ 54 thuộc XT 476HAN (Công trình XDCB 2025 theo hợp đồng khoán việc số 01/2025 giữa ĐL Hội An và Công ty TNHH Tư vấn xây dựng và thương mại An Quân) * Sau công tác: Kiểm tra F79 MC 476HAN đang khóa để đóng điện * Trước khi đóng điện: Đơn vị QLVH lập biên bản kiểm tra đóng điện khẳng định các thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện, đúng thứ tự pha như ban đầu và đề nghị đóng điện khôi phục lưới