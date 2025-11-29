Lịch cúp điện hôm nay ngày 29/11/2025 tại Thành phố Huế

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Thành phố Huế ngày 29/11/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Hương An

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 29/11/2025 từ 06h00 - 13h30 Mất điện trạm Thống Nhất 3, Tái Định Cư Hương Sơ, TTPC Bệnh Xã Hội, Thống Nhất 6, Trần Quý Khoáng, Tái Định Cư Hương Sơ 2 (Vạn đò), Thống Nhất 7. Đội quản lý điện Bắc Sông Hương Căng lại dây và xử lý tiếp xúc khoảng cột C62B-C63 thuộc lộ kép 471-484 Huế 2, thay phụ kiện tại cột C63 XT 471 Huế 2 khắc phục tồn tại bão 29/11/2025 từ 11h30 - 13h30 Mất điện trạm Nguyễn Danh. Đội quản lý điện Bắc Sông Hương Thay TI TBA Nguyễn Danh

Lịch cúp điện phường Phú Bài

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 29/11/2025 từ 06h30 - 16h00 Mất điện trạm Xăng Dầu Số 5 (CTCP VT-DV Petrolimex Huế). Đội quản lý điện Hương Thủy Di dời TBA Xăng Dầu số 5 xuất tuyến 481 Phú Bài dọc tuyến, cách vị trí cũ 7m phục vụ giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 15

Lịch cúp điện phường Phong Thái

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 29/11/2025 từ 07h30 - 11h30 Mất điện trạm Trạch Phổ 3, Trạch Phổ 1, Ưu Điềm 1, Ưu Điềm 2, Ưu Điềm 3, Ưu Điềm 4. Đội quản lý điện Phong Điền Lắp DCL đơn pha vị trí 138 rẽ TBA Trạch Phổ 3 XT 471 TC Phong Chương. Xử lý tồn tại lưới điện trong phạm vi cắt điện 29/11/2025 từ 07h50 - 15h10 Mất điện trạm Phú Lễ 1. Đội quản lý điện Phong Điền Dựng cột, rãi kéo dây trung thế phía dưới ĐD hạ thế nhánh B TBA Phú Lễ 1

Lịch cúp điện phường Thuận An

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 29/11/2025 từ 06h30 - 17h00 Mất điện trạm Vinh Mỹ 5, Vinh Mỹ 6, Vinh Mỹ 1, Vinh Mỹ 2, Vinh Mỹ 3, Vinh Mỹ 4, Vinh Mỹ 8, Vinh Mỹ 9, Nuôi Tôm Vinh Mỹ 1, Vinh Mỹ 12, Vinh Mỹ 11, nuôi tôm Vinh Mỹ 2, nuôi tôm Vinh Mỹ 3 T1, nuôi tôm Vinh Mỹ 3 T2, T2 nuôi tôm Vinh Mỹ 2. Đội quản lý điện Phú Vang Thay cột, dây, thay xà sứ từ vị trí 294/13 đến vị trí 294/13-2/22 XT 477 Vinh Thanh (471 Vinh Thanh cũ)

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn Thành phố Huế ngày 29/11/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Thành phố Huế để khán giả tiện theo dõi.