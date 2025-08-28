Lịch cúp điện hôm nay ngày 29/08/2025 tại Cần Thơ

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Cần Thơ ngày 29/08/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Nam.

Lịch cúp điện phường Phước Thới

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 29/08/2025 từ 08h00 - 16h00 Mất điện một phần khu vực Bình Lập, phường Phước Thới, thành phố Cần Thơ. Đội quản lý điện Ô Môn Thực hiện công việc sửa chữa, thử nghiệm và bảo dưỡng hạ, trung áp.

Lịch cúp điện xã Mỹ Hương

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 29/08/2025 từ 08h00 - 17h00 Mất điện một phấn ấp Xẻo Gừa, Xóm Lớn thuộc xã Mỹ Hương, thành phố Cần Thơ. Đội quản lý điện Mỹ Tú Bảo trì và sửa chữa lưới điện

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn TP Cần Thơ ngày 29/08/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

