Lịch cúp điện hôm nay ngày 29/02/2024 tại Bến Tre

29/02/2024 từ 08h00 - 17h00

Ấp An Thuận xã An Bình Tây huyện Ba Tri. Ấp 7 xã An Hiệp huyện Ba Tri. Ấp 4 xã Tân Xuân huyện Ba Tri.

Điện lực Ba Tri

Tiến hành công việc sửa chữa, bảo dưỡng trung và hạ áp