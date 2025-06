Lịch cúp điện hôm nay ngày 28/6/2025 tại Vĩnh Long

28/6/2025 từ 06h30 - 17h00

Mất điện các hộ sử dụng điện từ Bến đò Giáo Mẹo đến Mương Ranh thuộc ấp Đông Thạnh B, Đông Thạnh C, Thạnh Lý, Thạnh An, xã Đông Thạnh, thị xã Bình Minh. Các hộ sử dụng điện từ Cầu Vượt Quốc Lộ 1A (cầu Chà Và Lớn) đến Ranh Hạt (2 bên Quốc Lộ 1A) thuộc một phần ấp Thuận Tiến A, Thuận Tiến B, Thuận Tiến C, Xã Thuận An, thị xã Bình Minh và các hộ sử dụng điện thuộc một phần ấp Đông Bình B, Đông Bình C, xã Đông Bình thuộc thị xã Bình Minh.

Điện lực Bình Minh

Bảo trì và sửa chữa lưới điện