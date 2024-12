Lịch cúp điện hôm nay ngày 28/12/2024 tại Tiền Giang

28/12/2024 từ 08h00 - 17h00

Mất điện một phần xã An Thái Trung, An Hữu, An Thái Đông, Mỹ Lương, Mỹ Đức Tây, Mỹ Đức Đông, Thiện Trung, Tân Thanh, huyện Cái Bè.

Điện lực Cái Bè

Thực hiện các công việc thử nghiệm, sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống điện hạ áp, trung áp.