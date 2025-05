Lịch cúp điện hôm nay ngày 28/05/2025 tại Đà Nẵng

28/05/2025 từ 13h30 - 17h30

Mất điện trạm biến áp KDC Bắc XLDD, Mỹ Đa Đông 4, KDC Bắc Mỹ An, KDC Bắc Mỹ An T2, Tổng cục an ninh.

Điện lực Sơn Trà

Phát quang xử lý cây dừa khoảng cột 5/2/2-5/2/5 nhánh rẽ Mỹ Đa Đông 4 đz 473 T2.NHS có khả năng ngã đỗ vào ĐZTA