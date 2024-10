Lịch cúp điện hôm nay ngày 27/10/2024 tại Tây Ninh

27/10/2024 từ 07h00 - 17h00

Mất điện khu phố Gia Huỳnh phường Trảng Bàng. Khu phố An Bình thuộc phường An Tịnh. Khu phố Hòa Bình; Hòa Hưng, Hòa Lợi, An Lợi thuộc phường An Hòa. Khu phố Lộc Trát thuộc phường Gia Lộc. Khu phố Chánh, Phước Hiệp, Phước Hậu, Bình Nguyên 1, Bình Nguyên 2 thuộc phường Gia Bình. Khu phố An Thới thuộc phường An Hòa.

Điện lực Trảng Bàng

Bảo trì và sửa chữa lưới điện