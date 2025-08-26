  • Zalo

Lịch cúp điện hôm nay ngày 27/08/2025 tại Đà Nẵng

Thông tin mới nhất về lịch cúp điện các khu vực tại Đà Nẵng ngày 27/08/2025 được cập nhật từ cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Đà Nẵng ngày 27/08/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Điện Bàn Bắc

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

27/08/2025

từ 06h30 - 09h30

Mất điện trạm biến áp Vải Kỹ Thuật T3.Đội quản lý điện Điện Bàn ĐQLĐ Điện Bàn Thay TI định kỳ tại tủ điện TBA Vải Kỹ Thuật T3 XT 476ĐNĐN

27/08/2025

từ 15h00 - 16h30

Mất điện trạm biến áp Việt Hoa T4.Đội quản lý điện Điện Bàn ĐQLĐ Điện Bàn Thay TI định kỳ tại tủ điện TBA Việt Hoa T4 XT 474ĐNĐN

Lịch cúp điện phường Hải Châu

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

27/08/2025

từ 07h30 - 11h30

Mất điện trạm biến áp Phan Châu Trinh.Đội quản lý điện Hải Châu Xử lý tiếp xúc tủ điện trạm TBA Phan Châu Trinh – 471LTR.

Lịch cúp điện phường Cẩm Lệ

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

27/08/2025

từ 07h30 - 10h00

Mất điện trạm biến áp Cẩm Nê.Đội quản lý điện Cẩm LệCắt điện phục vụ kiểm tra MBA thuộc Hợp đồng số 77/2024/HĐDNPC.QLĐTh-SHIHLIN tại TBA Cẩm Nê - Đz 486CDO

27/08/2025

từ 09h30 - 12h00

Mất điện trạm biến áp Cẩm Nê 3.Đội quản lý điện Cẩm LệCắt điện phục vụ kiểm tra MBA thuộc Hợp đồng số 77/2024/HĐDNPC.QLĐTh-SHIHLIN tại TBA Cẩm Nê 3 - Đz 486CDO

27/08/2025

từ 13h00 - 15h30

Mất điện trạm biến áp Phong Nam 4.Đội quản lý điện Cẩm LệCắt điện phục vụ kiểm tra MBA thuộc Hợp đồng số 77/2024/HĐDNPC.QLĐTh-SHIHLIN tại TBA Phong Nam 4 - Đz 486CDO

27/08/2025

từ 15h00 - 17h30

Mất điện trạm biến áp Phong Nam.Đội quản lý điện Cẩm LệCắt điện phục vụ kiểm tra MBA thuộc Hợp đồng số 77/2024/HĐDNPC.QLĐTh-SHIHLIN tại TBA Phong Nam - Đz 477CDO

Lịch cúp điện phường An Hải

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

27/08/2025

từ 08h00 - 11h00

Mất điện trạm biến áp Hoàng Sơn.Đội quản lý điện Sơn TràThí nghiệm định kỳ RMU, TBA KS Hoàng Sơn đz 473 ADO

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn TP Đà Nẵng ngày 27/08/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Đà Nẵng để khán giả tiện theo dõi.

Nguyễn Nhạn
