Lịch cúp điện hôm nay ngày 27/08/2025 tại Đà Nẵng

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Đà Nẵng ngày 27/08/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Điện Bàn Bắc

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 27/08/2025 từ 06h30 - 09h30 Mất điện trạm biến áp Vải Kỹ Thuật T3. Đội quản lý điện Điện Bàn ĐQLĐ Điện Bàn Thay TI định kỳ tại tủ điện TBA Vải Kỹ Thuật T3 XT 476ĐNĐN 27/08/2025 từ 15h00 - 16h30 Mất điện trạm biến áp Việt Hoa T4. Đội quản lý điện Điện Bàn ĐQLĐ Điện Bàn Thay TI định kỳ tại tủ điện TBA Việt Hoa T4 XT 474ĐNĐN

Lịch cúp điện phường Hải Châu

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 27/08/2025 từ 07h30 - 11h30 Mất điện trạm biến áp Phan Châu Trinh. Đội quản lý điện Hải Châu Xử lý tiếp xúc tủ điện trạm TBA Phan Châu Trinh – 471LTR.

Lịch cúp điện phường Cẩm Lệ

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 27/08/2025 từ 07h30 - 10h00 Mất điện trạm biến áp Cẩm Nê. Đội quản lý điện Cẩm Lệ Cắt điện phục vụ kiểm tra MBA thuộc Hợp đồng số 77/2024/HĐDNPC.QLĐTh-SHIHLIN tại TBA Cẩm Nê - Đz 486CDO 27/08/2025 từ 09h30 - 12h00 Mất điện trạm biến áp Cẩm Nê 3. Đội quản lý điện Cẩm Lệ Cắt điện phục vụ kiểm tra MBA thuộc Hợp đồng số 77/2024/HĐDNPC.QLĐTh-SHIHLIN tại TBA Cẩm Nê 3 - Đz 486CDO 27/08/2025 từ 13h00 - 15h30 Mất điện trạm biến áp Phong Nam 4. Đội quản lý điện Cẩm Lệ Cắt điện phục vụ kiểm tra MBA thuộc Hợp đồng số 77/2024/HĐDNPC.QLĐTh-SHIHLIN tại TBA Phong Nam 4 - Đz 486CDO 27/08/2025 từ 15h00 - 17h30 Mất điện trạm biến áp Phong Nam. Đội quản lý điện Cẩm Lệ Cắt điện phục vụ kiểm tra MBA thuộc Hợp đồng số 77/2024/HĐDNPC.QLĐTh-SHIHLIN tại TBA Phong Nam - Đz 477CDO

Lịch cúp điện phường An Hải

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 27/08/2025 từ 08h00 - 11h00 Mất điện trạm biến áp Hoàng Sơn. Đội quản lý điện Sơn Trà Thí nghiệm định kỳ RMU, TBA KS Hoàng Sơn đz 473 ADO

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn TP Đà Nẵng ngày 27/08/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Đà Nẵng để khán giả tiện theo dõi.