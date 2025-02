Lịch cúp điện hôm nay ngày 27/02/2025 tại Bến Tre

27/02/2025 từ 07h30 - 17h00

Mất điện ấp An Phú thuộc xã An Hòa và ấp Vĩnh Đức Trung thuộc xã Vĩnh An Tây, huyện Ba Tri.

Điện lực Ba Tri

Triển khai công việc thử nghiệm, sửa chữa và bảo dưỡng lưới điện trung, hạ áp