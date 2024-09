Lịch cúp điện hôm nay ngày 26/9/2024 tại Tây Ninh

26/09/2024 từ 07h30 - 17h00

Mất điện khu phố An Phú, An Thới thuộc phường An Tịnh.

Điện lực Trảng Bàng

Triển khai công việc bảo dưỡng, sửa chữa và ​thí nghiệm hệ thống điện trung, hạ áp