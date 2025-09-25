Lịch cúp điện hôm nay ngày 26/09/2025 tại Vĩnh Long

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Vĩnh Long ngày 26/09/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Nam.

Lịch cúp điện phường Trà Vinh

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 26/09/2025 từ 07h00 - 17h00 Mất điện đường Dương Quang Đông từ Nguyễn Thiện Thành hướng về Khóm 1 Phường 9 cũ. Đội quản lý điện Trà Vinh Bảo trì và sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện phường Duyên Hải

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 26/09/2025 từ 07h45 - 09h15 Mất điện một phần khóm Bến Chuối, phường Duyên Hải. Đội quản lý điện Duyên Hải Đội quản lý điện Duyên Hải 26/09/2025 từ 09h30 - 11h00 Mất điện một phần khóm Giồng Ổ, phường Duyên Hải. Đội quản lý điện Duyên Hải Đội quản lý điện Duyên Hải

Lịch cúp điện xã Phú Túc

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 26/09/2025 từ 08h00 - 17h00 Mất điện ấp Hòa Thạnh, xã Phú Túc. Đội quản lý điện Phú Túc Bảo trì và sửa chữa lưới điện 26/09/2025 từ 09h45 - 11h30 Mất điện ấp Hàm Luông, xã Tân Phú. Đội quản lý điện Phú Túc Bảo trì và sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện xã Lương Hòa

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 26/09/2025 từ 08h00 - 14h30 Mất điện tổ 3 ấp Phong Hòa, xã Lương Hòa. Đội quản lý điện Giồng Trôm Bảo trì và sửa chữa lưới điện 26/09/2025 từ 10h30 - 14h30 Mất điện tổ 10 ấp Phong Hòa, xã Lương Hòa. Đội quản lý điện Giồng Trôm Bảo trì và sửa chữa lưới điện 26/09/2025 từ 15h00 - 17h00 Mất điện tổ 7, 8 ấp Phong Thuận, xã Lương Hòa. Đội quản lý điện Giồng Trôm Bảo trì và sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện xã Chợ Lách

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 26/09/2025 từ 06h00 - 17h00 Mất điện một phần ấp Tân An, Hòa An, An Hòa, An Thạnh, xã Chợ Lách. Đội quản lý điện Chợ Lách Bảo trì và sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện xã Vĩnh Thành

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 26/09/2025 từ 06h00 - 17h00 Mất điện một phần ấp Lân Tây, Tây Lộc, Bình Tây, xã Vĩnh Thành, tỉnh Vĩnh Long. Đội quản lý điện Chợ Lách Bảo trì và sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện xã Trà Ôn

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 26/09/2025 từ 08h30 - 11h30 Mất điện các hộ sử dụng điện trạm biến áp Mỹ Hưng 2, một phần tổ 13, ấp Mỹ Hưng, xã Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Đội quản lý điện Trà Ôn Bảo trì và sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện xã Vĩnh Xuân

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 26/09/2025 từ 09h00 - 12h00 Mất điện Trạm Cấp Nước Thuận Thới 2, ấp Cống Đá, xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long. Đội quản lý điện Trà Ôn Bảo trì và sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện xã Hòa Bình

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 26/09/2025 từ 13h00 - 16h30 Mất điện các hộ sử dụng điện trạm biến áp Hiệp Lợi 1, một phần tổ 15, ấp Hiệp Lợi, xã Hòa Bình, tỉnh Vĩnh Long. Đội quản lý điện Trà Ôn Bảo trì và sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện xã Song Phú

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 26/09/2025 từ 07h00 - 16h30 Mất điện các hộ sử dụng điện trạm Ba Gần, một phần ấp 6B, ấp Phú Sơn C xã Song Phú. Đội quản lý điện Tam Bình Bảo trì và sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện xã Cái Ngang

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 26/09/2025 từ 07h00 - 16h30 Mất điện một phần ấp 11, xã Cái Ngang, tỉnh Vĩnh Long. Đội quản lý điện Tam Bình Bảo trì và sửa chữa lưới điện

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long ngày 26/09/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

