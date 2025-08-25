Lịch cúp điện hôm nay ngày 26/08/2025 tại Thành phố Huế

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Thành phố Huế ngày 26/08/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Thuận Hóa

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 26/08/2025 từ 07h30 - 11h30 Mất điện trạm biến áp chiếu sáng Phát Lát (BQL KV PTĐT Tỉnh). Đội quản lý điện Nam Sông Hương Nâng tủ RMU Võ Nguyên Giáp không đảm bảo vận hành mùa lũ xử lý tồn tại theo yêu cầu Sở Công thương.

Lịch cúp điện phường Phú Bài

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 26/08/2025 từ 06h30 - 17h30 Mất điện trạm biến áp Lương Nhơn, Lương Mỹ 1, Lương Mỹ 3, Tân Tô 2, Vinfast Thủy Lương. Đội quản lý điện Hương Thủy Lắp xà kéo dây chống sét từ VT 479PBA_47/22 đến VT 479PBA_47/71 nhánh rẽ Thuận Hóa XT 479 Phú Bài, đấu nối lèo má trên FCO rẽ TBA Lương Nhơn 2 (XDM) tại vị trí 47/53 nhánh rẽ Thuận Hóa XT 479 Phú Bài

Lịch cúp điện xã Phú Vang

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 26/08/2025 từ 06h30 - 15h30 Mất điện trạm biến áp Giang Đông A, Giang Tây, Khê Xá, Lương Lộc, Lê Xá Trung, Lê Xá Tây 2, bơm Giang Tây, bơm Lê Xá Đông, bơm nông nghiệp Phú Lương 2, bơm tiêu Lương Lộc. Đội quản lý điện Phú Vang Thay dây từ VT 186/74 đến 186/74/16 XT 472 Diên TrụLắp LBS 478-7/59/8 Lương Lộc

Lịch cúp điện xã Chân Mây - Lăng Cô

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 26/08/2025 từ 07h30 - 11h30 Mất điện trạm biến áp Đông Hưng 2 (BBNT) và Miêu Nha (BBNT). Đội quản lý điện Phú Lộc Thay MBA Đông Hưng 2 (400kVA)

Lịch cúp điện xã Quảng Điền

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 26/08/2025 từ 07h30 - 15h45 Mất điện trạm biến áp Đông Vinh 1. Đội quản lý điện Quảng Điền Thay MBA Đông Vinh 1 26/08/2025 từ 07h55 - 13h00 Mất điện trạm biến áp Phong Hải 4. Đội quản lý điện Quảng Điền Nâng công suất MBA Phong Hải 4 từ 250kVA lên 400 kVA, chống quá tải ngăn ngừa sự cố

Lịch cúp điện xã A Lưới 2

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 26/08/2025 từ 08h00 - 16h00 Mất điện trạm biến áp Hồng Nam, Thị Trấn 4, Hồng Nam 2. Đội quản lý điện A Lưới Tách lèo VT136 XT471 TG Bốt ĐỏThay xà, lắp LBS phân đoạn tại VT 140 XT 471 TG Bốt ĐỏĐấu lèo VT 136 XT 471 TG Bốt Đỏ

Lịch cúp điện xã Khe Tre

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 26/08/2025 từ 08h00 - 13h00 Mất điện trạm biến áp bê tông nhựa nóng Lộc Sơn. Đội quản lý điện Nam Đông Lắp xà, lắp cách điện, lắp đặt phụ kiện và đấu nối đường dây 35kV xây dựng mới vào lưới hiện trạng tại vị trí 56 đường dây 35kV thuộc xuất tuyến 373 trạm 110kV La Sơn

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn Thành phố Huế ngày 26/08/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Thành phố Huế để khán giả tiện theo dõi.