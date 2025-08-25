Lịch cúp điện hôm nay ngày 26/08/2025 tại Quảng Trị

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Quảng Trị ngày 26/08/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Bắc Gianh

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 26/08/2025 từ 06h30 - 17h00 Mất điện trạm biến áp Ba Đồn 3, Trường Sơn, Pháp Kệ, Hướng Phương, Hướng Phương 2, Tô Xá, Quảng Phương 1, Quảng Phương 3, Quảng Phương 8, Quảng Phương 9, Quảng Long. Đội quản lý điện Quảng Trạch Công ty Thuận An (DA KFW 3.2): Thi công đấu nối mạch liên lạc XT 473 Ba Đồn-478 Ba Đồn. Đấu nối mạch XDM tại VT 137-1/13/16. Thu hồi ĐZ từ VT 114 đến VT123,chuyển đấu nối qua mạch mới tại VT 114 và VT 123/3. Tháo cung tại VT 96 về phía VT 96/1; Lắp 2 chụp chuyển đấu nối TBA Ba Đồn 3 tại VT 96/4. Công ty PTNT QT: Dựng cột đôi dưới tuyến, Đấu nối ĐZ&TBA Quảng Long 2 tại VT 91. Đội QLĐ QT (SCL 2025):+ Dựng cột đôi 14m, lắp xà, căng dây tại VT 137/5/2A. Lắp 05 bộ chụp, thay xà từ VT 137-2/19 đến VT 137-2/23 (*). 26/08/2025 từ 07h15 - 15h00 Mất điện trạm biến áp Vinfast số 5- Minh Khiêm Quảng Long. Đội quản lý điện Quảng Trạch Công ty Thuận An (DA KFW 3.2):Lắp xà, căng dây, đấu nối mạch liên lạcXT 473/Ba Đồn và XT 478 Ba Đồn xâydựng mới tại VT 46/30A/33 thuộc XT478 Ba Đồn (*). 26/08/2025 từ 07h30 - 11h00 Mất điện trạm biến áp Quảng Lộc 9. Đội quản lý điện Quảng Trạch Đội QLĐQT: Hoàn trã lại máyTBA Quảng Lộc 6 về TBA Quảng Lộc 9 thuộc XT 476 Ba Đồn (*)

Lịch cúp điện phường Quảng Trị

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 26/08/2025 từ 08h30 - 17h00 Mất điện trạm biến áp Phố Hội - Triệu An, Phố Hội 2 - Triệu An. Đội quản lý điện Thành Cổ Thay dây hạ áp VT7-15 XT2 TBA Phố Hội (SCL 2025) 26/08/2025 từ 13h30 - 17h00 Mất điện trạm biến áp Bến Xe - TXQT. Đội quản lý điện Thành Cổ XLTX TBA Bến Xe, thay MBA Bến Xe (S=400→630kVA)

Lịch cúp điện xã Diên Sanh

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 26/08/2025 từ 07h00 - 09h00 Mất điện trạm biến áp NM nước. Đội quản lý điện Hải Lăng Xí nghiệp lưới điện cao thế Quảng Trị đề nghị cắt Điện để thí nghiệm cáp ngầm XT 472E83

Lịch cúp điện xã Cam Lộ

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 26/08/2025 từ 07h00 - 17h00 Mất điện trạm biến áp Thiện Chánh, TĐC Thôn Lâm Lang, Tân Xuân. Đội quản lý điện Cam Lộ UBND xã Hiếu Giang đề nghị cắt điện để xử lý hành lang; Đội QLĐCL kết hợp thi công Sửa chữa NR 22kV đi TBA Tân Xuân từ VT 476CLO_184/28 đến VT 476CLO_184/28/15 (SCL 2025)

Lịch cúp điện xã Hoàn Lão

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 26/08/2025 từ 07h30 - 11h30 Mất điện trạm biến áp Bàu Ri, Notm T1-Nam Bàu Ri. Đội quản lý điện Bố Trạch Chuyển dây hạ thế SCL 2025(*) 26/08/2025 từ 13h30 - 17h30 Mất điện trạm biến áp Phúc Lý 8. Đội quản lý điện Bố Trạch Chuyển dây hạ thế SCL 2025(*)

Lịch cúp điện xã Khe Sanh

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 26/08/2025 từ 07h00 - 17h00 Mất điện trạm biến áp Xà Rường, Che Riêng, Che Riêng 1, Thôn Ruộng, Tân Vĩnh, Tân Vĩnh 1, Xa Re. Đội quản lý điện Khe Sanh UBND xã Khe Sanh đề nghị cắt điện để xử lý hanh lang lưới điện khu vực thôn Che Riêng; ĐKS kết hợp sửa chữa ĐZ trung áp nhánh rẽ đi TBA Thôn Ruộng và Che Riêng

Lịch cúp điện xã Trường Phú

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 26/08/2025 từ 06h30 - 15h00 Mất điện trạm biến áp Quy Hậu 3 (FCV), Uẩn Áo (FLI), Thuận Trạch 3 (FCD), Uẩn Áo 2. Đội quản lý điện Lệ Thủy Thay 06 cột LT-14m, 11 xà, 57 quả sứ đứng, lắp 04 chụp đầu cột và thay 0,7km dây AC/XLPE-150 từ M71-2/36 đến M71-2/46 XT 474 Lệ Thủy (đang nhận điện từ XT 477 Cam Liên)(*) 26/08/2025 từ 07h00 - 10h30 Mất điện trạm biến áp Thượng Giang (IH). Đội quản lý điện Lệ Thủy Thay tủ tụ bù tại TBA Thượng Giang XT 474 Lệ Thủy (*)Thay tủ tụ bù tại TBA Cam Thủy 1 XT 477 Cam Liên (*) 26/08/2025 từ 07h00 - 10h30 Mất điện trạm biến áp Cam Thủy 1. Đội quản lý điện Lệ Thủy Thay tủ tụ bù tại TBA Cam Thủy 1 XT 477 Cam Liên (*)

Lịch cúp điện xã Triệu Phong

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 26/08/2025 từ 06h00 - 15h00 Mất điện trạm biến áp Nhan Biều 3, Nại Hiệp 2. Đội quản lý điện Triệu Phong Dựng cột, chuyển dây hạ áp từ VTA-1 đến VTA-15 XTA TBA Nại Hiệp 2 (SCL 2025)

Lịch cúp điện xã Vĩnh Linh

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 26/08/2025 từ 06h30 - 12h00 Mất điện trạm biến áp AnZuNam, Tân Trại Thượng, UBX Hiền Thành, Vĩnh Thành 1, Vĩnh Thành 2, Vĩnh Thành 3. Đội quản lý điện Vĩnh Linh UBND xã Cửa Tùng kiến nghị cắt điệnđể giải tỏa một số VT cây có nguy cơ ngã đỗ vào ĐZ; Cty TNHH Thịnh Nhi kết hợp lắp đặt xà, sứ, dây dẫn và các phụ kiện, đấu nối TBA Chợ Do S=250kVA tại VT11 XT 478 TC Cửa Tùng (S=250kVA, ĐTXD 2025) 26/08/2025 từ 06h30 - 17h00 Mất điện trạm biến áp Thái Mỹ, Vĩnh Hiền 1, Vĩnh Hiền 2, Vĩnh Hiền 3, Vĩnh Hiền 4, An Hưng Thịnh 2, Bảo Nam, Thịnh Phát 4, Xưởng Tiêu. Đội quản lý điện Vĩnh Linh UBND xã Cửa Tùng kiến nghị cắt điệnđể giải tỏa một số VT cây có nguy cơ ngã đỗ vào ĐZ; Đội QLĐ Vĩnh Linh thi công công trình đại tu tuyến ĐZ 22kV VT92/39 đến TBA Vĩnh Hiền 3 khu vực Vĩnh Hiền (SCL 2025); XNDV Điện lực Q.Trị thí nghiệm định kỳ các TBA Bảo Nam, An Hưng Thịnh 2, Thịnh Phát 4 (kiến nghị khách hàng)

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Trị ngày 26/08/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Quảng Trị để khán giả tiện theo dõi.