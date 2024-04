Lịch cúp điện hôm nay ngày 26/04/2024 tại Cần Thơ

26/04/2024 từ 06h00 - 07h00

Mất điện đường Lê Hồng Phong phường Trà Nóc và phường Trà An. Đường Lê Thị Hồng Gấm thuộc phường Trà An, quận Bình Thủy. Mất điện một phần đường Nguyễn Viết Xuân thuộc phường Trà An và Sân Bây Cần Thơ thuộc phường Trà An. Mất điện một phần KDC Ngân Thuận thuộc phường Bình Thủy, quận Bình Thủy.

Điện lực Bình Thủy

Bảo trì và sửa chữa lưới điện