Lịch cúp điện hôm nay ngày 26/02/2024 tại Bến Tre

26/02/2024 từ 08h00 - 17h00

Ấp Tân Thành xã Tân Thủy, ấp An Phú xã An Hòa Tây. Khách hàng nuôi tôm Cao Văn Luôn xã Vĩnh An, huyện Ba Tri.

Điện lực Ba Tri

Tiến hành công việc sửa chữa, bảo dưỡng trung và hạ áp