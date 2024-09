Mất điện tại trạm An Quới trụ 471VLi/T118/80 tuyến 471 Vũng Liêm - Một phần ấp An Quới, xã Quới An, huyện Vũng Liêm.

Mất điện tại trạm Hiệp Trường 4 trụ 471VLi/T52/P81/P44/T1/13 tuyến 471 Vũng Liêm - Một phần ấp Hiệp Trường, xã Quới An, huyện Vũng Liêm.

25/09/2024 từ 13h00 - 16h00

Mất điện tại trạm Nhơn Ngãi 2 trụ 471-473VLi/31 tuyến 479 Vũng Liêm - Một phần ấp Nhơn Ngãi, xã Hiếu Phụng, huyện Vũng Liêm. Mất điện tại trạm An Quới 3 trụ 471VLi/T118/73 tuyến 471 Vũng Liêm - Một phần ấp An Quới, xã Quới An, huyện Vũng Liêm. Mất điện tại trạm Phước Trường 2 trụ 471VLi/T118/111 tuyến 471 Vũng Liêm - Một phần Ấp An Quới, xã Quới An, huyện Vũng Liêm

Điện lực Vũng Liêm

Tiến hành các công việc bảo dưỡng, sửa chữa, ​thử nghiệm hệ thống điện trung và hạ áp