Lịch cúp điện hôm nay ngày 25/6/2025 tại Bình Dương

25/6/2025 từ 06h00 - 18h00

Mất điện khu vực bên phải đường ĐT 743 từ Ngã tư 550 về đến Ngã tư Vườn Tràm (Thuận An). Khu công nghiệp Sóng Thần 2 (Dĩ An). Khách hàng sử dụng trạm biến áp Trường Quân sự Quân đoàn 4, Nhà hàng Phố Đôi 5, Nhà hàng Kim Phượng (Thuận An).

Điện lực Thuận An

Thực hiện các công việc thử nghiệm, sửa chữa và ​bảo dưỡng điện lưới trung, hạ áp