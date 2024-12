Lịch cúp điện hôm nay ngày 25/12/2024 tại Cần Thơ

25/12/2024 từ 08h00 - 15h00

Mất điện một phần khu vực Phụng Thạnh 1, phường Thốt Nốt. Một phần khu vực Thới An, Thới An 1, phường Thuận An và một phần khu vực Phụng Thạnh 2, phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt.

Điện lực Thốt Nốt

Bảo trì và sửa chữa lưới điện