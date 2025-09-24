Lịch cúp điện hôm nay ngày 25/09/2025 tại Quảng Trị

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Quảng Trị ngày 25/9/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Đông Hà

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 25/09/2025 từ 07h00 - 12h00 Mất điện trạm dân cư đường Khóa Bảo (Đài Truyền Hình). Đội quản lý điện Đông Hà Đấu nối đường dây cấp điện TBA KDC Phường 3 (250 kVA-22/0,4kV) tại VT 123/7/6 - XT 476 ĐHA 25/09/2025 từ 07h00 - 17h00 Mất điện trạm Vĩnh Phước 1, Vĩnh Phước 2, Vĩnh Phước 3, Đại Áng 2, Triệu Lương 2. Đội quản lý điện Đông Hà Công ty Mai Hoàng Gia dựng cột tuyến ĐZ Đông Hà- Bồ Bản tại khoảng cột VT16/18-16/22 ĐZ trung áp 22kV XT 474 Đông Hà đi Bồ Bản và VT41- 47 XT 474 Đông Hà (KFW3.2).

Lịch cúp điện phường Đồng Hới

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 25/09/2025 từ 06h00 - 11h00 Mất điện trạm Hữu Cung, Đội quản lý điện Đồпg Hới Nâng công suất TBA Hữu Cung thuộc XT 476 BDH 25/09/2025 từ 06h30 - 08h30 Mất điện trạm 325/1, Tân Sơn. Đội quản lý điện Đồпg Hới Xữ lý phát nhiệt tại đầu cực MBA, đấu lại dây CSV bị mất cắp 25/09/2025 từ 06h30 - 09h00 Mất điện trạm Phú Hải, làng nghề Phú Hải, Nam Hồng, Diêm Hải, Trương Hán Siêu. Đội quản lý điện Đồпg Hới Xữ lý lấy lại độ võng dây dẫn bị thấp XTA TBA Trương Hán Siêu 25/09/2025 từ 07h30 - 10h00 Mất điện trạm Phú Vinh 2, Trần Thủ Độ, Đồng Sơn 7, Dóc Truyền Tải, Phú Vinh 3, Làng nghề Bắc Nghĩa, Đức Thị. Đội quản lý điện Đồпg Hới San tải XTA TBA Trần Thủ Độ với TBA Hà Huy Tập 3 (XD mới). San tải XTB TBA Dốc Truyền Tải với TBA Hà Huy Tập 3 (XD mới). San tải XTA TBA Phú Vinh 3 với TBA Hà Huy Tập 3 (XD mới) 25/09/2025 từ 14h00 - 16h00 Mất điện trạm TK8 Bắc Lý. Đội quản lý điện Đồпg Hới Xữ lý phát nhiệt tại đầu cực MBA, đấu lại dây CSV bị mất cắp

Lịch cúp điện phường Bắc Gianh

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 25/09/2025 từ 07h00 - 10h30 Mất điện trạm Diên Trường 2, Tây Minh Lệ, Minh Tiến 2. Đội quản lý điện Quảng Trạch Công ty PTNT Quảng Trị (ĐTXD 2025): Lắp xà, căng dây, đấu nối NR ĐD&TBA Vĩnh Lộc tại VT 225/6 (*)

Lịch cúp điện phường Quảng Trị

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 25/09/2025 từ 07h00 - 16h00 Mất điện trạm Xuân Dương - Triệu Trung. Đội quản lý điện Thành Cổ UBND xã Triệu Cơ đề nghị cắt điện để phát quang HTL; Đội Sửa chữa nóng lưới điện - QTPC tách, đấu lèo tại VT82/31 XT 471 TC Thành Cổ. Công ty CP Tập đoàn Sông Hàn NDL TBA Xuân Dương (S=160→250kVA) (ĐTXD 2025)

Lịch cúp điện xã Hoàn Lão

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 25/09/2025 từ 07h30 - 11h00 Mất điện trạm Gạch Thọ Lộc 2. Đội quản lý điện Bố Trạch Thay công tơ kiểm định(*) 25/09/2025 từ 14h00 - 17h00 Mất điện trạm XN May Đại Thành. Đội quản lý điện Bố Trạch Thay Công tơ kiểm định(*)

Lịch cúp điện xã Cam Lộ

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 25/09/2025 từ 07h00 - 12h00 Mất điện trạm TĐC Thôn Bích Giang, Đội quản lý điện Cam Lộ UBND xã Hiếu Giang đề nghị cắt điện để xử lý hành lang đi qua thôn Bích Giang; Đội SCNLĐ QTPC thực hiện Tách, đấu lèo Hotline tại VT 474CLO_148/4. Công ty Trí Minh kết hợp thi công thay MBA TĐC thôn Bích Giang 160kVA -> 160kVA thuộc Dự án: Cấy TBA và hoàn thiện lưới điện hạ áp khu vực Cam Lộ năm 2025.

Lịch cúp điện xã Gio Linh

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 25/09/2025 từ 07h00 - 09h00 Mất điện trạm Năng Lượng Xanh Bình Điền, công ty CP may va TMai Gio Linh, Hồng Đức Vượng (T2), Bột cá Hồng Đức Vượng, Than Sạch, Vật liệu hàn Kim Tín, Bình Điền, NT Cồn Tiên, Ilmemte H.Nguyên, NM chế biến Titan và SX SP Ziconnium Silicate, Gạch không nung, Nghiền Zincrom, Ván lạng Nhật An, Trang trại chăn nuôi Nguyễn Đăng Kiên, nhà máy chế biến Titan và sản xuất SP Ziconnium Silicate 2, công ty cổ phần Trường Danh, Hương Hoàng, Viên nén củi Tân Ký, nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ Sepon, Phân Vi Sinh Komix, Kim Long Quảng Trị. Đội quản lý điện Gio Linh XLTX lèo tại VT 01 XT 474 Quán Ngang 25/09/2025 từ 07h00 - 17h00 Mất điện trạm Quang Hạ. Đội quản lý điện Gio Linh UBND xã Cửa Việt kiến nghị cắt điện để phát quang tuyến. Đội QLĐ Gio Linh kết hợp đại tu TBA Quang Hạ

Lịch cúp điện xã Khe Sanh

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 25/09/2025 từ 08h00 - 09h30 Mất điện trạm Tân Trung 1, Khóm 4. Đội quản lý điện Khe Sanh Thay CSV bị đánh thủng tại DPT 475-8/1 Khe Sanh 25/09/2025 từ 08h00 - 14h00 Mất điện trạm công ty TNHH An Vĩnh Đại QT, công ty TNHH An Thái QT. Đội quản lý điện Khe Sanh Kiểm định định kỳ hệ thống đo đếm tại TBA MTMN Vĩnh Đại và kiểm định định kỳ hệ thống đo đếm tại TBA MTMN An Thái.

Lịch cúp điện xã Trường Phú

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 25/09/2025 từ 06h30 - 15h00 Mất điện trạm Ninh Phước Thượng 1 (FBT), Xuân Sơn (FBV), Xuân Sơn 3, Mỹ Hòa (Sơn Thủy), Ngô Bắc (FDE), Lại Xá (FDG), Ngô Xá (FDI), Tự dùng Mỹ Đức, bơm T. Vùng 8, Hói Quan 3, Tiểu Vùng 9C, 9-12 (Phú Thọ- Tân Lệ, 10-2-1 (Bơm Vinh Quang). Đội quản lý điện Lệ Thủy Lắp đặt, đấu nối thân R474 TC Mỹ Đức sau sửa chữa. Lắp đặt thân REC để đấu cầu 2 XT 473 Mỹ Đức và 474 Mỹ Đức tại C3 mạch kép XT 473+474 Mỹ Đức (*)

Lịch cúp điện xã Minh Hóa

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 25/09/2025 từ 06h30 - 16h30 Mất điện trạm Cầu Roòng, Diến Hồng, Bảo Hiểm, Ban CHQS Huyện, Điện Lực, Dăm Giấy, Quy Đạt 4. Đội quản lý điện Minh Hóa Đội QLĐ Minh Hóa (SCL BS 2025): Lắp 01 chụp đầu cột tại VT 160; thay 13 bộ xà, 109 cách điện từ VT 148 đến VT 152, từ VT 156 đến VT 160, tại TC C31 TTG Quy Đạt*.

Lịch cúp điện xã Quảng Ninh

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 25/09/2025 từ 06h30 - 16h00 Mất điện trạm Áng Sơn, Cửa Trại 2, Cao Xuân, tái định cư Áng Sơn, Cao Xuân 2, Cửa Trại, Kim Nại, Cầu vượt xóm Nam, Cầu Km671, Cầu vượt QL9B, Khai thác đá CN I. Đội quản lý điện Quảng Ninh Đội QLĐ Quảng Ninh (SCL BS2025): thay 03 bộ xà pi, 03 sứ cách điệnvà phụ kiện từ VT 38 đến VT 60. Công ty TNHH DVTH Hoàng Long:Đấu nối NR ĐD&TBA Mỏ đá CNI T2tại VT 12/22

Lịch cúp điện xã Triệu Phong

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 25/09/2025 từ 07h00 - 12h00 Mất điện trạm bơm Hiền Lương, Hiền Lương 1, Gia Độ 1, An Dạ, Quảng Điền, Thanh Liêm, Đồng Giám, trạm sạc Gia Hưng, Gia Độ, Triệu Độ, Đội quản lý điện Triệu Phong Công ty Mai Hoàng Gia dựng cột tuyến ĐZ Đông Hà- Bồ Bản tại khoảng cột VT16/18-16/22 ĐZ rung áp 22kV XT 474 Đông Hà đi Bồ Bản và VT41- 47 XT 474 Đông Hà (KFW3.2); XNDV Điện lực Q.Trị kiểm tra, CBM cấp 2 MC 474/5 Triệu Độ 25/09/2025 từ 07h00 - 17h00 Mất điện trạm Triệu Thuận 2, Triệu thuận 5, Triệu Thuận 6, Triệu Thuận 3, Triệu Thuận 1, An Lợi 2, Đại Hòa 1, Triệu Thuận 4, Triệu Thuận 7, Đại Hòa, Phú Tài, Triệu Đại, Cầu Thạch Hãn 1, Đông Giang, Dương Văn Lộc. Đội quản lý điện Triệu Phong Công ty Mai Hoàng Gia dựng cột tuyến ĐZ Đông Hà- Bồ Bản tại khoảng cột VT16/18-16/22 ĐZ trung áp 22kV XT 474 Đông Hà đi Bồ Bản và VT41- 47 XT 474 Đông Hà (KFW3.2)

Lịch cúp điện xã Vĩnh Linh.

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 25/09/2025 từ 07h00 - 12h00 Mất điện trạm Thủy Lợi Sa lung. Đội quản lý điện Vĩnh Linh Cải tạo hệ thống đo đếm, XLTX TBA Thủy Lợi Sa Lung (SCTX 2025)

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Trị ngày 25/9/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Quảng Trị để khán giả tiện theo dõi.