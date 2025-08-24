Lịch cúp điện hôm nay ngày 25/08/2025 tại Quảng Ngãi

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Quảng Ngãi ngày 25/08/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Kon Tum

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 25/08/2025 từ 08h00 - 13h00 Mất điện trạm Tập Đoàn 1. Đội quản lý điện Thành phố Kon Tum Đội QLĐ TP Kon Tum thực hiện thay MBA 100kVA-22/0,4kV bằng MBA 100kVA-22/0,4kV thuộc dự án thay thế MBA không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật tỉnh Kon Tum năm 2025

Lịch cúp điện phường Đức Phổ

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 25/08/2025 từ 07h30 - 11h00 Mất điện trạm Phổ Ninh 2. Đội quản lý điện Đức Phổ Nâng dung lượng MBA và các thiết bị đi kèm Tủ điện, cáp tổng ATM tại TBA Phổ Ninh 2 - XT 478/MĐU 25/08/2025 từ 07h30 - 12h00 Mất điện trạm Phổ Ninh 9. Đội quản lý điện Đức Phổ Tháo kẹp đấu rẻ tại định cột TBA Phổ Ninh 9 - XT 478/MĐU. Nâng dung lượng MBA và các thiết bị đi kèm Tủ điện, cáp tổng ATM tại TBA Phổ Ninh 9 - XT 478/MĐU. Đấu kẹp đấu rẻ tại định cột TBA Phổ Ninh 9 - XT 478/MĐU 25/08/2025 từ 14h00 - 16h00 Mất điện trạm Phổ Quang 18. Đội quản lý điện Đức Phổ Thay MBA tại TBA Phổ Quang 18 - XT 473/MĐU sau khi ĐTXD cấp MBA mới 25/08/2025 từ 14h00 - 17h00 Mất điện trạm NT P. Quang 1 và NT. Phổ Quang 5. Đội quản lý điện Đức Phổ Thay MBA tại TBA NT Phổ Quang 1 không đảm bảo vận hành - XT 473/MĐU (QĐ: 1625/QĐ-QNPC). Thay MBA tại TBA NT Phổ Quang 5 - XT 473/MĐU sau khi ĐTXD cấp MBA mới

Lịch cúp điện xã Ba Tơ

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 25/08/2025 từ 08h00 - 11h00 Mất điện trạm Ba Vinh 1. Đội quản lý điện Ba Tơ Thay tủ điện TBA Ba Vinh 1

Lịch cúp điện xã Bình Sơn

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 25/08/2025 từ 08h00 - 09h30 Mất điện trạm Bình Đông 3. Đội quản lý điện Bình Sơn Thu hồi đường dây 0,4kV từ cột II/19/2 đến cột II/19/4 sau TBA Bình Đông 3

Lịch cúp điện xã Mộ Đức

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 25/08/2025 từ 08h00 - 14h00 Mất điện trạm Đức Thạnh 13. Đội quản lý điện Mộ Đức Tháo/đấu 03 kẹp đấu rẽ FCO TBA Đức Thạnh 13 XT 472/T3 bằng PP HotlineNâng dung lượng TBA Đức Thạnh 13 từ 100KVA-22/0,4kV lên 250kVA-22/0,4kV + kết hợp tháo dỡ, thu hồi MBA, cáp lực, aptomat và phụ kiện

Lịch cúp điện xã Bờ Y

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 25/08/2025 từ 07h30 - 15h30 Mất điện trạm thôn Đăk Nông, thôn Đăk Nông 1, Cầu Vịt. Đội quản lý điện Ngọc Hồi Đội sửa chữa điên nóng thi công tháo, đấu lèo tại vị trí C97/22 đường dây 22kV Ngọc Hồi - Sa Loong để Đội QLĐ Ngọc Hồi thi công tu bổ, bọc chụp cách điện và chuyển chống sét van tại MC 471/C97/23 Trần Hưng Đạo

Lịch cúp điện xã Sơn Hà

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 25/08/2025 từ 08h00 - 11h30 Mất điện trạm Sơn Trung 3 và Sơn Trung 9. Đội quản lý điện Sơn Hà Hoán đổi MBA Sơn Trung 9 (22/0,4-75kVA) sang MBA Sơn Trung 3 (22/0,4kV-50kVA) sau NR Sơn Trung - XT 471T2.SHA (Theo QĐ 1596/QĐ-QNPC, ngày 15/08/2025)

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ngày 25/08/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Quảng Ngãi để khán giả tiện theo dõi.